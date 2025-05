Itaú (ITUB4) tem lucro de R$ 11,12 bilhões no 1º trimestre – alta de 13,9%

O Itaú Unibanco (ITUB4; ITUB3) reportou lucro gerencial recorde de R$11,12 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A alta registrada foi impulsionada pela combinação de um mix saudável da carteira de crédito e de uma inadimplência controlada. O resultado ficou dentro do esperado pelo consenso Bloomberg.

No balanço divulgado nesta quinta-feira, 8, o banco divulgou o retorno sobre patrimônio líquido (ROE), que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, ficou em 22,5%, um avanço de 0,4 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior e de 0,6 em comparação com o mesmo período de 2024. O resultado do ROE ficou um pouco acima do esperado pelos analistas do UBS, que era de 22,7%.

As receitas de serviços e seguros cresceram 5,6% em comparação com o mesmo período de 2024, impulsionadas, principalmente, pelo aumento do faturamento na atividade de emissão de cartões e maiores ganhos com administração de recursos, além do crescimento de 16% no resultado de seguros.

A margem financeira gerencial foi de R$ 30,3 bilhões, um aumento de 12,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A margem financeira com clientes foi de R$ 29,4 bilhões, um avanço de 13,9% na comparação anual, impulsionado pelo efeito positivo do crescimento da carteira de crédito, da maior margem com passivos. Já a margem financeira com o mercado foi de R$ 900 milhões, uma queda de 12,8% na comparação anual.

O índice de inadimplência acima de 90 dias reduziu 0,4 p.p. na comparação anual, com destaque para a inadimplência da carteira de pessoas físicas, que fechou o trimestre em 3,6%, o menor patamar da história, com redução de 0,6 p.p. no ano.

O crescimento da carteira de crédito total foi de 13,2% ante o primeiro trimestre de 2024. A carteira de pessoas físicas aumentou 8,6% em 12 meses, com destaque nos crescimentos de 16,7% em crédito imobiliário, 9,0% em veículos e 7,8% em crédito pessoal.

O Itaú reportou uma leve alta de carteira de crédito consignado de 0,8% na comparação anual, como era esperado pelos analistas da UBS. Mas a carteira de crédito para as Pequenas e Médias Empresas surpreendeu os analistas, que estimavam um crescimento sequencial baixo, mas foi de 17,7% na comparação anual.

As despesas não decorrentes de juros alcançaram R$ 15,8 bilhões, com aumento de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido os investimentos de tecnologia.

Guidance para 2025

No guidance para 2025, o Itaú manteve a projeção do trimestre passado: crescimento da carteira de crédito entre 4,5% e 8,5% e a margem financeira com clientes deve crescer entre 7,5% e 11,5%.

O banco destaca o produto “Controle de Gastos”, que tem funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial Generativa, que será lançado ainda neste trimestre. O produto é um dos 16 do Superapp Itaú, plataforma que consolida todas as soluções bancárias.

“Além de evidenciar os avanços na nossa agenda de inovação e transformação cultural, especialmente na centralidade do cliente, a solidez dos nossos indicadores financeiros demonstram o quanto o Itaú Unibanco está preparado e forte para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades no curto e no longo prazo, gerando valor real para clientes, investidores e a economia brasileira”, disse o CEO do banco, Milton Maluhy Filho, em material divulgado a imprensa .