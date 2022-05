Itaú (ITUB4) tem lucro de R$ 6,9 bi no 1T22, alta alta de 11,5%

O Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou nesta segunda-feira (9) os resultados do primeiro trimestre de 2022.

O Itaú registrou um lucro líquido contábil de R$ 6,9 bilhões, alta de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha sido de R$ 6,2 bilhões.

O valor total da operação com produtos bancários somou R$ 34,9 bilhões, alta de 13,9% em relação ao primeiro trimestre de 2021, quando tinha sido de R$ 30,7 bilhões.

Desse valor, a parte relativa a receita financeira líquida foi de R$ 21 bilhões, alta de 7,9% em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de R$ 19,5 bilhões.

Segundo o banco, essa alta "em função de maiores receitas com operações de crédito, devido ao efeito positivo do crescimento da carteira, associado à gradual mudança do mix da carteira para créditos relacionados ao segmento de varejo, com destaque ao crescimento das linhas de crédito, tais como cartão de crédito financiado, cheque especial e crédito pessoal. Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados por menores spreads em produtos de crédito".

Alta no ROAE do Itaú (ITUB4)

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE), indicador que mede a rentabilidade dos bancos, foi de 17,4%, alta de 1,7 p.p. na comparação anual.

Os ativos totais do Itaú Unibanco foram de R$ 2,06 trilhões, alta de 2,3%, contra os R$ 2,02 trilhões registrados no primeiro trimestre de 2021.

O valor total das operações de crédito foi de R$ 1,03 trilhão, alta de 13,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito total, considerando garantias financeiras prestadas e títulos privados, teve a seguinte distribuição:

33,0% em pessoas físicas no Brasil;

21,6% em micro, pequenas e médias empresas no Brasil;

16,8% em grandes empresas no Brasil;

As perdas esperadas de ativos financeiros e de sinistros aumentaram 227,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o Itaú, isso foi em função do aumento da carteira de crédito e de maiores provisões nos Negócios de Varejo no Brasil, decorrente da maior originação em produtos de crédito ao consumo sem garantias.

Considerando as provisões de operações sem características de crédito, as perdas esperadas de ativos financeiros e de sinistros aumentaram em 100,4% no comparativo anual.

Por sua vez, o lucro líquido por Ação atribuível aos acionistas controladores foi de R$ 0,68, alta de 17,2%.

O número de agências do Itaú diminuiu 2,7% na comparação trimestral, passando de 4,3 mil para 4,2 mil. Entretanto, o número de colaboradores aumentou, passando de 97,1 mil para 100,6 mil.