Itaú (ITUB4) de saída da Argentina? Banco negocia venda de filial

O Itaú (ITUB4) informou nesta terça-feira, 6, que está negociando a venda de suas operações na Argentina para o Banco Macro. A notícia foi incialmente publicada pelo jornal La Nacion e confirmada pelo banco. De acordo com a reportagem, a eleição deste ano na Argentina e a expectativa de maior volatilidade no país teriam pesado na decisão de o Itaú vender sua filial no país.

Embora seja a maior instituição financeira da América Latina, o Itaú não estaria nem entre as dez maiores instituições financeiras na Argentina. Ainda segundo o La Nacion, o Itaú teria menos de US$ 1 bilhão em ativos no país, sendo que seu volume total sob custódia é de R$ 2,3 bilhões. Na Argentina, seu ativo mais valioso seria os clientes corporativos, que são a maioria dos brasileiros que atuam no país.

Ações do Banco Macro disparam em NY

O Banco Macro é um dos principais bancos da Argentina, junto com o Galícia e o Santander, com ações listadas nas bolsas de Buenos Aires e Nova York. Nos Estados Unidos, as ADRs do Banco Macro disparam 8%, com a confirmação de que está negociando a compra da filial do Itaú.

O Itaú, embora tenha confirmado as negociações, afirmou que " até o presente momento não assinou documento vinculante em relação a esta possível alienação" e que irá comunicar o mercado qualquer informação sobre o assunto. No Brasil, as ações do Itaú sobe menos de 0,5%, em linha com o ambiente positivo no mercado local.