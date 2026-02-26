Itaú Asset leva prêmio de melhor fundo Multimercado Macro no Melhores do Mercado 2026

O Itaú Artax ficou em primeiro lugar na categoria Multimercado Macro da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos multimercado macro possuem flexibilidade de investir em diferentes classes de ativos, como juros, moedas, ações, commodities e derivativos, no Brasil e no exterior. "Em 2025, a renda variável foi decisiva, com ganhos concentrados em utilities elétricas, serviços financeiros e tecnologia", afirma Bruno Bak, gestor líder dos fundos Artax da Itaú Asset. "Mesmo com forte demanda, optamos por fechar para novas captações."

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º Itaú Artax

2º Kapitalo K10

3º Bahia Mutá

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias: