Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Itaú Asset leva prêmio de melhor fundo Multimercado Macro no Melhores do Mercado 2026

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26 (Re)

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26 (Re)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h18.

O Itaú Artax ficou em primeiro lugar na categoria Multimercado Macro da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos multimercado macro possuem flexibilidade de investir em diferentes classes de ativos, como juros, moedas, ações, commodities e derivativos, no Brasil e no exterior. "Em 2025, a renda variável foi decisiva, com ganhos concentrados em utilities elétricas, serviços financeiros e tecnologia", afirma Bruno Bak, gestor líder dos fundos Artax da Itaú Asset. "Mesmo com forte demanda, optamos por fechar para novas captações."

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º Itaú Artax
2º Kapitalo K10
3º Bahia Mutá

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

  • Renda Fixa Crédito Privado
  • Renda Fixa Isento Inflação
  • Renda Fixa Isento CDI
  • Multimercado Macro
  • Long Short
  • Long Bias
  • Long Only
  • CRI
  • Infra
  • Tijolo
Acompanhe tudo sobre:FinançasFundos de investimentoMelhores do Mercado 2026

Mais de Invest

SPX leva prêmio de melhor fundo Long Short no Melhores do Mercado 2026 

ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado ao CDI no Melhores do Mercado 2026

ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado à Inflação no Melhores do Mercado 2026

AZ Quest leva prêmio de melhor fundo de Crédito Privado no Melhores do Mercado 2026

Mais na Exame

Mercados

SPX leva prêmio de melhor fundo Long Short no Melhores do Mercado 2026 

ESG

Fiji e Tuvalu vão sediar pré-COP31 sob acordo entre Austrália e Turquia; entenda

Brasil

Tarcísio diz que não abrirá mão da nova sede por causa de desapropriações

Future of Money

Apesar de medo extremo no mercado, investidores demonstram otimismo