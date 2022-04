Itaú: ação segue em tendência de alta, diz analista gráfico

As ações do Itaú (ITUB4) acumulam valorização de 21% no ano e devem continuar subindo, segundo Otto Sparenberg Filho, analista gráfico do BTG Pactual.

Embora veja uma perda de força no curto prazo, o analista ainda vê uma linha de tendência de alta sustentando os preços. "Se a ação conseguir anular a barra [de queda] de ontem já pode ser um bom sinal", disse Otto Sparenberg Filho no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 13 de abril.

