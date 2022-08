IRB Brasil (IRBR3) contrata bancos para follow-on de R$ 1 bi, dizem fontes

O IRB Brasil (IRBR3), empresa brasileira de resseguros, está preparando uma oferta subsequente de ações que deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O IRB está em conversas com bancos incluindo Banco Itaú BBA e Bradesco BBI para a possível transação, que pode acontecer nos próximos 30 dias, segundo as pessoas, que pediram anonimato porque a informação não é pública. As conversas continuam e ainda não houve decisão final, disseram as pessoas.

O IRB Brasil não comenta, enquanto Itaú BBA e Bradesco BBI não responderam imediatamente a pedido de comentário. Os acionistas atuais não pretendem vender suas ações na transação, de acordo com as pessoas.

As ações do IRB caem 43% no acumulado do ano, contra um ganho de 8% do Ibovespa no mesmo período, após prejuízos recentes se somarem a preocupações sobre a cobertura de provisões técnicas da companhia. No mês passado, analistas do JPMorgan disseram que eles não descartariam um aumento de capital no curto prazo.