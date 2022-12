IRB Brasil (IRBR3): AGE aprova grupamento de ações, cotadas abaixo de R$ 1

O IRB Brasil (IRBR3) aprovou o grupamento de ações na proporação de 30 para 1 em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na quinta-feira, 22.

Os acionistas do IRB terão até o fim do pregão do dia 24 de janeiro para formarem posições múltiplas de 30 a fim de atender aos critérios do grupamento. O ajuste será feito a livre critério dos acionistas.

O grupamento será realizado automaticamente. As ações serão negociadas já considerando os efeitos do grupamento a partir do dia 25 de janeiro. Eventuais frações serão agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão ao mercado. O resultado líquido será rateado entre os títulares na proporção das respectivas frações.

O grupamento foi aprovado em reunião do Conselho de Administração do IBR Brasil realizada em 30 de novembro, quando oos papéis estavam cotados a R$ 0,70. Pelo regulamento da B3, ações listadas não podem permanecer cotadas abaixo de R$ 1 (penny stock) por trinta pregões consecutivos.

A B3 também não tolera penny stocks em seus índices de referência. A companhia é uma das presentes na composição do Ibovespa, o principal da bolsa de valores brasileira.

As ações do IRB Brasil caíram 5,94% no último pregão, encerrando com o pior desempenho do Ibovespa no dia, cotadas a R$ 0,95. A forte queda ocorreu após os papéis dterem disparado cerca de 25% no dia anterior, em reação ao resultado de outubro, divulgado pela companhia. No mês, a companhia teve lucro líquido de R$ 6,4 milhões ante prejuízo líquido de R$ 84,8 milhões no mesmo período de 2021.

No ano, as ações do IRB acumulam cerca de 70% de queda, com as perdas superando 97% desdde janeiro de 2020.