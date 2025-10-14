IPOs perdidos: a cada 10 empresas que lançaram ações na Pandemia, menos de três ganharam valor

Mais de quatro anos se passaram desde a última oferta pública de ações na bolsa brasileira. Mas antes da seca de IPOs, houve chuva de papel picado em abundância na B3. O ano de 2021 bateu recordes de estreias no mercado — o opening bell soou 46 vezes no período. No ano anterior, do início da pandemia, foram 28. Os juros da economia estavam em um dígito baixo e a rentabilidade reduzida da renda fixa aumentava a procura por ações — um movimento completamente oposto ao que vemos hoje.

"Havia uma migração muito forte para a renda variável e o investidor precisava de novos ativos, novas ofertas. Muitas empresas foram à bolsa com IPOs muito pequenos, movimentando menos de US$ 100 milhões", afirma Victor Rosa, head de banco de investimentos do Scotiabank. Dezesseis companhias se listaram nessas condições.

Essas empresas já estrearam na bolsa com liquidez reduzida e não conseguiram atingir um volume mínimo de negociações para integrar os índices do mercado de ações — os mesmos que servem como referência para os fundos de investimento. "Com esse tamanho, o fundo, basicamente, não tem como alocar capital. E a empresa fica dependente do investidor pessoa física para comprar suas ações", diz Rosa.

Um levantamento feito pelo executivo e compartilhado com a EXAME mostra que, juntas, as 74 empresas que se listaram na bolsa entre 2020 e 2021 tiveram uma queda média de 33% no seu valor de mercado até o fechamento da última quinta-feira, 9. Quanto o menor o volume diário de negociações, maior foi a baixa no preço das ações. De acordo com os números, as empresas que movimentavam menos de R$ 1 milhão por dia, caíram, na média, 85% nesse mesmo período.

Quanto menor é a liquidez, mais difícil é sair dele. "O investidor acaba tendo que colocar um preço muito mais baixo para conseguir vender", explica o executivo do Scotiabank.

Não é fácil ser uma 'small cap' no Brasil

Nos Estados Unidos, empresas de capitalização abaixo da média têm seu público garantido. Graças à segmentação dos investimentos em bolsas americanas, há fundos especializados nesse tipo de ação que garantem a liquidez dos papéis.

"É uma dinâmica muito diferente até pelo tamanho do mercado. Existe um abismo entre as small caps e esse é um conceito que abrange diferentes valores de mercado", afirma Rosa. Uma empresa com market cap de até US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão pela cotação atual) pode ser considerada uma small cap, explica o executivo. "Mas algumas ofertas aqui saíram a R$ 100 milhões ou menos, o que é extremo. São empresas muito pequenas."

IPO's nanicos encabeçam perdas ao longo do tempo

A construtora Mitre (MTRE3) foi a primeira a fazer um IPO em 2020, um mês antes do mundo entrar em lockdown. A Vittia (VITT3), fabricante de insumos biológicos, foi a última a lançar ações na bolsa, em setembro de 2021. Essas duas empresas estão em setores distintos em pontas opostas de um ciclo, mas tem muito em comum. Ambas movimentaram menos de R$ 400 milhões em suas respectivas estreais na B3 e acumulam queda de dois dígitos no preço das ações deste então.

Levantamento feito por Einar Rivero, da Elos Ayta, a pedida da EXAME, mostra que VITT3 acumulava perdas de 30% até a última quinta-feira enquanto MTRE3 havia recuado 70,38% desde o seu IPO. Mas o desempenho da construtora está longe de ser dos piores entre as companhias que lançaram ações na pandemia.

Infracommerce (IFCM3) e Sequoia (SEQL3) praticamente viram seu market cap evaporar, recuando mais de 99% desde que lançaram ações na B3.

Veja o desempenho das empresas que lançaram ações entre 2020 e 2021, do pior para o melhor, desde o IPO. Todas as variações consideram o total return, ou seja, a premissa de que a empresa pagou dividendos e investidor reinvestiu o valor em papéis da própria companhia.

Empresa Código Setor Data Oferta Retorno (%) desde Oferta Volume Médio Diário desde Oferta (R$ Milhares) Presença nos pregoes desde oferta Infracommerce IFCM3 Programas e serviços 5/3/2021 -99,95 7.550 100,0 Sequoia Log SEQL3 Serviços diversos 10/6/2020 -99,53 14.506 100,0 Agrogalaxy AGXY3 Agricultura 7/23/2021 -97,16 764 100,0 Aeris AERI3 Máq. e equip. industriais 11/10/2020 -96,36 12.537 100,0 Westwing WEST3 Programas e serviços 2/10/2021 -96,12 2.090 99,7 Grupo Toky (ex-Mobly) TOKY3 Programas e serviços 2/4/2021 -95,71 3.533 100,0 Dotz DOTZ3 Programas de fidelização 5/28/2021 -94,09 323 100,0 Alphaville AVLL3 Incorporações 12/10/2020 -93,77 93 85,7 Viveo VVEO3 Medicamentos e outros produtos 8/6/2021 -93,76 5.994 100,0 Espacolaser ESPA3 Produtos diversos 1/29/2021 -93,73 9.972 100,0 TC TRAD3 Programas e serviços 7/27/2021 -92,65 5.399 100,0 Enjoei ENJU3 Programas e serviços 11/6/2020 -91,22 6.405 100,0 Multilaser MLAS3 Computadores e equipamentos 7/21/2021 -90,87 8.244 100,0 Oncoclinicas ONCO3 Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos 8/9/2021 -87,43 20.414 100,0 Raizen RAIZ4 Agricultura 8/4/2021 -86,47 59.466 100,0 Wdc Networks WDCN3 Programas e serviços 7/23/2021 -84,30 1.652 100,0 Quero-Quero LJQQ3 Produtos diversos 8/7/2020 -81,26 20.883 100,0 Reag (fez OPA) REAG3 Programas e serviços 5/14/2021 -81,02 1.395 99,6 Armac ARML3 Máq. e equip. industriais 7/27/2021 -78,67 8.794 100,0 G2d Invest G2DI33 Gestão de recursos e investimentos 5/14/2021 -77,65 391 100,0 Hbr Realty HBRE3 Exploração de imóveis 1/22/2021 -76,70 1.574 99,9 Neogrid NGRD3 Programas e serviços 12/16/2020 -76,22 8.218 100,0 Mater Dei MATD3 Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos 4/15/2021 -75,23 5.287 100,0 D1000 DMVF3 Medicamentos e outros produtos 8/7/2020 -72,76 1.210 100,0 Petz PETZ3 Produtos diversos 9/10/2020 -71,33 79.358 100,0 Mitre Realty MTRE3 Incorporações 2/4/2020 -70,38 5.829 100,0 Ambipar AMBP3 Água e saneamento 7/10/2020 -70,37 31.296 100,0 Estapar ALPK3 Serviços diversos 5/14/2020 -66,00 663 100,0 Jalles Machado JALL3 Açúcar e álcool 2/5/2021 -64,19 5.794 100,0 Blau BLAU3 Medicamentos e outros produtos 4/16/2021 -63,85 8.457 100,0 Cruzeiro Educação CSED3 Serviços educacionais 2/10/2021 -55,17 3.180 100,0 CBA CBAV3 Minerais metálicos 7/14/2021 -54,89 31.221 100,0 Hidrovias do Brasil HBSA3 Transporte hidroviário 9/24/2020 -48,59 18.662 100,0 Pague Menos PGMN3 Medicamentos e outros produtos 9/1/2020 -46,19 5.983 100,0 Vamos VAMO3 Aluguel de carros 1/28/2021 -46,02 53.568 100,0 Desktop DESK3 Telecomunicações 7/20/2021 -44,71 3.718 100,0 Meliuz CASH3 Programas e serviços 11/4/2020 -38,05 58.122 100,0 Unifique FIQE3 Telecomunicações 7/26/2021 -37,83 2.141 100,0 Oceanpact OPCT3 Equipamentos e serviços 2/11/2021 -33,00 4.305 100,0 Vittia VITT3 Fertilizantes e defensivos 9/1/2021 -30,01 2.409 100,0 JSL JSLG3 Transporte rodoviário 9/9/2020 -29,56 4.073 100,0 Grupo Mateus GMAT3 Alimentos 10/9/2020 -24,98 35.704 100,0 Rede D'Or RDOR3 Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos 12/9/2020 -24,88 173.447 100,0 Intelbras INTB3 Computadores e equipamentos 2/3/2021 -21,65 34.348 100,0 Brava BRAV3 Exploração refino e distribuição 11/11/2020 -21,55 148.380 100,0 Melnick MELK3 Incorporações 9/25/2020 -13,74 2.250 100,0 Allied ALLD3 Eletrodomésticos 4/9/2021 -10,84 2.147 100,0 Lwsa LWSA3 Programas e serviços 2/5/2020 -0,25 83.609 100,0 PetroRecôncavo RECV3 Exploração refino e distribuição 5/4/2021 9,93 45.168 100,0 Boa Safra SOJA3 Agricultura 4/28/2021 12,18 5.476 100,0 3tentos TTEN3 Agricultura 7/8/2021 12,92 14.503 100,0 Smart Fit SMFT3 Atividades esportivas 7/13/2021 13,17 51.078 100,0 Bemobi BMOB3 Programas e serviços 2/9/2021 14,84 9.743 100,0 CSN Mineracao CMIN3 Minerais metálicos 2/17/2021 19,49 48.130 100,0 Iguatemi (unificação) IGTI11 Exploração de imóveis 11/19/2021 24,03 61.934 100,0 Moura Dubeux MDNE3 Incorporações 2/12/2020 49,48 5.559 100,0 BR Partners BRBI11 Bancos 6/18/2021 60,29 4.093 100,0 GPS GGPS3 Serviços diversos 4/23/2021 64,62 32.313 100,0 Priner PRNR3 Serviços diversos 2/14/2020 66,69 2.797 100,0 Track & Field TFCO4 Vestuário 10/23/2020 94,96 3.205 100,0 Planoeplano PLPL3 Incorporações 9/16/2020 103,29 7.989 100,0 Caixa Seguridade CXSE3 Seguradoras 4/28/2021 115,83 43.698 100,0 Lavvi LAVV3 Incorporações 9/1/2020 122,80 6.877 100,0 Orizon ORVR3 Água e saneamento 2/12/2021 141,55 16.085 100,0 Assai ASAI3 Alimentos 2/26/2021 195,87 178.060 100,0 Cury S/A CURY3 Incorporações 9/18/2020 374,18 27.223 100,0

Grandes também não foram poupadas

O levantamento da Elos Ayta mostra que nem todo o IPO de market cap baixo nos anos que antecederam a seca de ofertas públicas foi tão penalizado quanto a média. O contrário também é verdade.

A Raízen (RAIZ4) movimentou mais de R$ 6 bilhões no seu IPO em 2022 e hoje é uma penny stock com quase 90% de queda desde o IPO, por conta de seus problemas financeiros que se agravaram sobretudo no último ano. Já a Cury (CURY3), que captou menos de R$ 1 bilhão em sua estreia na Bolsa, e tem menos da metade da liquidez diária da controlada da Cosan, viu seu retorno subir quase cinco vezes desde então.

Da mesma forma, a Priner (PRNR3), que movimentou pouco mais de R$ 200 milhões em sua oferta inicial, apelidada de "mini IPO", acumula total return de mais de 60% desde então. A Allied (ALLD3), que fez um IPO de apenas R$ 188 milhões, por sua vez, amargou retorno negativo de mais de 10% até o fechamento da última quinta e teve uma perda nominal de mais de 45%.

Vale notar que a lista da Elos Ayta não traz empresas que acabaram ficando pouco tempo na bolsa e retiraram suas ações de circulação. É o caso de Eletromídia, Kora Saúde e Wilson Sons. A Reag Investimentos foi pelo mesmo caminho, pouco tempo depois de usar a "casca" da GetNinjas para ir a mercado num IPO reverso, até que a Operação Carbono Oculta da Receita e Polícia Federal abalar a credibilidade da gestora.

Daqui para frente, só ofertas bilionárias

O prazo para que a atual seca de ofertas iniciais de ações chegue a um fim é uma incógnita. Mas Victor Rosas acredita que o cheque de estreia na bolsa vai ter de aumentar para que erros do passado não se repitam.

"Acredito que uma operação de US$ 500 milhões de dólares é o mínimo para o investidor olhar para a oferta e garantir que não vai ficar preso numa empresa sem liquidez", conclui.