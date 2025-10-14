IPOs perdidos: a cada 10 empresas que lançaram ações na Pandemia, menos de três ganharam valor

Empresas nanicas chegaram a bolsa nos anos de pandemia; algumas evaporaram (Imagem gerada por IA)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06h00.
Mais de quatro anos se passaram desde a última oferta pública de ações na bolsa brasileira. Mas antes da seca de IPOs, houve chuva de papel picado em abundância na B3. O ano de 2021 bateu recordes de estreias no mercado — o opening bell soou 46 vezes no período. No ano anterior, do início da pandemia, foram 28. Os juros da economia estavam em um dígito baixo e a rentabilidade reduzida da renda fixa aumentava a procura por ações — um movimento completamente oposto ao que vemos hoje.
"Havia uma migração muito forte para a renda variável e o investidor precisava de novos ativos, novas ofertas. Muitas empresas foram à bolsa com IPOs muito pequenos, movimentando menos de US$ 100 milhões", afirma Victor Rosa, head de banco de investimentos do Scotiabank. Dezesseis companhias se listaram nessas condições.
Essas empresas já estrearam na bolsa com liquidez reduzida e não conseguiram atingir um volume mínimo de negociações para integrar os índices do mercado de ações — os mesmos que servem como referência para os fundos de investimento. "Com esse tamanho, o fundo, basicamente, não tem como alocar capital. E a empresa fica dependente do investidor pessoa física para comprar suas ações", diz Rosa.
Um levantamento feito pelo executivo e compartilhado com a EXAME mostra que, juntas, as 74 empresas que se listaram na bolsa entre 2020 e 2021 tiveram uma queda média de 33% no seu valor de mercado até o fechamento da última quinta-feira, 9. Quanto o menor o volume diário de negociações, maior foi a baixa no preço das ações. De acordo com os números, as empresas que movimentavam menos de R$ 1 milhão por dia, caíram, na média, 85% nesse mesmo período.
Quanto menor é a liquidez, mais difícil é sair dele. "O investidor acaba tendo que colocar um preço muito mais baixo para conseguir vender", explica o executivo do Scotiabank.
Nos Estados Unidos, empresas de capitalização abaixo da média têm seu público garantido. Graças à segmentação dos investimentos em bolsas americanas, há fundos especializados nesse tipo de ação que garantem a liquidez dos papéis.
"É uma dinâmica muito diferente até pelo tamanho do mercado. Existe um abismo entre as small caps e esse é um conceito que abrange diferentes valores de mercado", afirma Rosa. Uma empresa com market cap de até US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão pela cotação atual) pode ser considerada uma small cap, explica o executivo. "Mas algumas ofertas aqui saíram a R$ 100 milhões ou menos, o que é extremo. São empresas muito pequenas."
A construtora Mitre (MTRE3) foi a primeira a fazer um IPO em 2020, um mês antes do mundo entrar em lockdown. A Vittia (VITT3), fabricante de insumos biológicos, foi a última a lançar ações na bolsa, em setembro de 2021. Essas duas empresas estão em setores distintos em pontas opostas de um ciclo, mas tem muito em comum. Ambas movimentaram menos de R$ 400 milhões em suas respectivas estreais na B3 e acumulam queda de dois dígitos no preço das ações deste então.
Levantamento feito por Einar Rivero, da Elos Ayta, a pedida da EXAME, mostra que VITT3 acumulava perdas de 30% até a última quinta-feira enquanto MTRE3 havia recuado 70,38% desde o seu IPO. Mas o desempenho da construtora está longe de ser dos piores entre as companhias que lançaram ações na pandemia.
Infracommerce (IFCM3) e Sequoia (SEQL3) praticamente viram seu market cap evaporar, recuando mais de 99% desde que lançaram ações na B3.
Veja o desempenho das empresas que lançaram ações entre 2020 e 2021, do pior para o melhor, desde o IPO. Todas as variações consideram o total return, ou seja, a premissa de que a empresa pagou dividendos e investidor reinvestiu o valor em papéis da própria companhia.
|Empresa
|Código
|Setor
|Data Oferta
|Retorno (%) desde Oferta
|Volume Médio Diário desde Oferta (R$ Milhares)
|Presença nos pregoes desde oferta
|Infracommerce
|IFCM3
|Programas e serviços
|5/3/2021
|-99,95
|7.550
|100,0
|Sequoia Log
|SEQL3
|Serviços diversos
|10/6/2020
|-99,53
|14.506
|100,0
|Agrogalaxy
|AGXY3
|Agricultura
|7/23/2021
|-97,16
|764
|100,0
|Aeris
|AERI3
|Máq. e equip. industriais
|11/10/2020
|-96,36
|12.537
|100,0
|Westwing
|WEST3
|Programas e serviços
|2/10/2021
|-96,12
|2.090
|99,7
|Grupo Toky (ex-Mobly)
|TOKY3
|Programas e serviços
|2/4/2021
|-95,71
|3.533
|100,0
|Dotz
|DOTZ3
|Programas de fidelização
|5/28/2021
|-94,09
|323
|100,0
|Alphaville
|AVLL3
|Incorporações
|12/10/2020
|-93,77
|93
|85,7
|Viveo
|VVEO3
|Medicamentos e outros produtos
|8/6/2021
|-93,76
|5.994
|100,0
|Espacolaser
|ESPA3
|Produtos diversos
|1/29/2021
|-93,73
|9.972
|100,0
|TC
|TRAD3
|Programas e serviços
|7/27/2021
|-92,65
|5.399
|100,0
|Enjoei
|ENJU3
|Programas e serviços
|11/6/2020
|-91,22
|6.405
|100,0
|Multilaser
|MLAS3
|Computadores e equipamentos
|7/21/2021
|-90,87
|8.244
|100,0
|Oncoclinicas
|ONCO3
|Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|8/9/2021
|-87,43
|20.414
|100,0
|Raizen
|RAIZ4
|Agricultura
|8/4/2021
|-86,47
|59.466
|100,0
|Wdc Networks
|WDCN3
|Programas e serviços
|7/23/2021
|-84,30
|1.652
|100,0
|Quero-Quero
|LJQQ3
|Produtos diversos
|8/7/2020
|-81,26
|20.883
|100,0
|Reag (fez OPA)
|REAG3
|Programas e serviços
|5/14/2021
|-81,02
|1.395
|99,6
|Armac
|ARML3
|Máq. e equip. industriais
|7/27/2021
|-78,67
|8.794
|100,0
|G2d Invest
|G2DI33
|Gestão de recursos e investimentos
|5/14/2021
|-77,65
|391
|100,0
|Hbr Realty
|HBRE3
|Exploração de imóveis
|1/22/2021
|-76,70
|1.574
|99,9
|Neogrid
|NGRD3
|Programas e serviços
|12/16/2020
|-76,22
|8.218
|100,0
|Mater Dei
|MATD3
|Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|4/15/2021
|-75,23
|5.287
|100,0
|D1000
|DMVF3
|Medicamentos e outros produtos
|8/7/2020
|-72,76
|1.210
|100,0
|Petz
|PETZ3
|Produtos diversos
|9/10/2020
|-71,33
|79.358
|100,0
|Mitre Realty
|MTRE3
|Incorporações
|2/4/2020
|-70,38
|5.829
|100,0
|Ambipar
|AMBP3
|Água e saneamento
|7/10/2020
|-70,37
|31.296
|100,0
|Estapar
|ALPK3
|Serviços diversos
|5/14/2020
|-66,00
|663
|100,0
|Jalles Machado
|JALL3
|Açúcar e álcool
|2/5/2021
|-64,19
|5.794
|100,0
|Blau
|BLAU3
|Medicamentos e outros produtos
|4/16/2021
|-63,85
|8.457
|100,0
|Cruzeiro Educação
|CSED3
|Serviços educacionais
|2/10/2021
|-55,17
|3.180
|100,0
|CBA
|CBAV3
|Minerais metálicos
|7/14/2021
|-54,89
|31.221
|100,0
|Hidrovias do Brasil
|HBSA3
|Transporte hidroviário
|9/24/2020
|-48,59
|18.662
|100,0
|Pague Menos
|PGMN3
|Medicamentos e outros produtos
|9/1/2020
|-46,19
|5.983
|100,0
|Vamos
|VAMO3
|Aluguel de carros
|1/28/2021
|-46,02
|53.568
|100,0
|Desktop
|DESK3
|Telecomunicações
|7/20/2021
|-44,71
|3.718
|100,0
|Meliuz
|CASH3
|Programas e serviços
|11/4/2020
|-38,05
|58.122
|100,0
|Unifique
|FIQE3
|Telecomunicações
|7/26/2021
|-37,83
|2.141
|100,0
|Oceanpact
|OPCT3
|Equipamentos e serviços
|2/11/2021
|-33,00
|4.305
|100,0
|Vittia
|VITT3
|Fertilizantes e defensivos
|9/1/2021
|-30,01
|2.409
|100,0
|JSL
|JSLG3
|Transporte rodoviário
|9/9/2020
|-29,56
|4.073
|100,0
|Grupo Mateus
|GMAT3
|Alimentos
|10/9/2020
|-24,98
|35.704
|100,0
|Rede D'Or
|RDOR3
|Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|12/9/2020
|-24,88
|173.447
|100,0
|Intelbras
|INTB3
|Computadores e equipamentos
|2/3/2021
|-21,65
|34.348
|100,0
|Brava
|BRAV3
|Exploração refino e distribuição
|11/11/2020
|-21,55
|148.380
|100,0
|Melnick
|MELK3
|Incorporações
|9/25/2020
|-13,74
|2.250
|100,0
|Allied
|ALLD3
|Eletrodomésticos
|4/9/2021
|-10,84
|2.147
|100,0
|Lwsa
|LWSA3
|Programas e serviços
|2/5/2020
|-0,25
|83.609
|100,0
|PetroRecôncavo
|RECV3
|Exploração refino e distribuição
|5/4/2021
|9,93
|45.168
|100,0
|Boa Safra
|SOJA3
|Agricultura
|4/28/2021
|12,18
|5.476
|100,0
|3tentos
|TTEN3
|Agricultura
|7/8/2021
|12,92
|14.503
|100,0
|Smart Fit
|SMFT3
|Atividades esportivas
|7/13/2021
|13,17
|51.078
|100,0
|Bemobi
|BMOB3
|Programas e serviços
|2/9/2021
|14,84
|9.743
|100,0
|CSN Mineracao
|CMIN3
|Minerais metálicos
|2/17/2021
|19,49
|48.130
|100,0
|Iguatemi (unificação)
|IGTI11
|Exploração de imóveis
|11/19/2021
|24,03
|61.934
|100,0
|Moura Dubeux
|MDNE3
|Incorporações
|2/12/2020
|49,48
|5.559
|100,0
|BR Partners
|BRBI11
|Bancos
|6/18/2021
|60,29
|4.093
|100,0
|GPS
|GGPS3
|Serviços diversos
|4/23/2021
|64,62
|32.313
|100,0
|Priner
|PRNR3
|Serviços diversos
|2/14/2020
|66,69
|2.797
|100,0
|Track & Field
|TFCO4
|Vestuário
|10/23/2020
|94,96
|3.205
|100,0
|Planoeplano
|PLPL3
|Incorporações
|9/16/2020
|103,29
|7.989
|100,0
|Caixa Seguridade
|CXSE3
|Seguradoras
|4/28/2021
|115,83
|43.698
|100,0
|Lavvi
|LAVV3
|Incorporações
|9/1/2020
|122,80
|6.877
|100,0
|Orizon
|ORVR3
|Água e saneamento
|2/12/2021
|141,55
|16.085
|100,0
|Assai
|ASAI3
|Alimentos
|2/26/2021
|195,87
|178.060
|100,0
|Cury S/A
|CURY3
|Incorporações
|9/18/2020
|374,18
|27.223
|100,0
O levantamento da Elos Ayta mostra que nem todo o IPO de market cap baixo nos anos que antecederam a seca de ofertas públicas foi tão penalizado quanto a média. O contrário também é verdade.
A Raízen (RAIZ4) movimentou mais de R$ 6 bilhões no seu IPO em 2022 e hoje é uma penny stock com quase 90% de queda desde o IPO, por conta de seus problemas financeiros que se agravaram sobretudo no último ano. Já a Cury (CURY3), que captou menos de R$ 1 bilhão em sua estreia na Bolsa, e tem menos da metade da liquidez diária da controlada da Cosan, viu seu retorno subir quase cinco vezes desde então.
Da mesma forma, a Priner (PRNR3), que movimentou pouco mais de R$ 200 milhões em sua oferta inicial, apelidada de "mini IPO", acumula total return de mais de 60% desde então. A Allied (ALLD3), que fez um IPO de apenas R$ 188 milhões, por sua vez, amargou retorno negativo de mais de 10% até o fechamento da última quinta e teve uma perda nominal de mais de 45%.
Vale notar que a lista da Elos Ayta não traz empresas que acabaram ficando pouco tempo na bolsa e retiraram suas ações de circulação. É o caso de Eletromídia, Kora Saúde e Wilson Sons. A Reag Investimentos foi pelo mesmo caminho, pouco tempo depois de usar a "casca" da GetNinjas para ir a mercado num IPO reverso, até que a Operação Carbono Oculta da Receita e Polícia Federal abalar a credibilidade da gestora.
O prazo para que a atual seca de ofertas iniciais de ações chegue a um fim é uma incógnita. Mas Victor Rosas acredita que o cheque de estreia na bolsa vai ter de aumentar para que erros do passado não se repitam.
"Acredito que uma operação de US$ 500 milhões de dólares é o mínimo para o investidor olhar para a oferta e garantir que não vai ficar preso numa empresa sem liquidez", conclui.