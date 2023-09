IPO na Nyse: Arm define faixa de preço por ação e pode levantar US$ 4,87 bilhões

A ARM, a fabricante de chips, informou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que pretende listar suas ações entre US$ 47 e US$ 51 cada. O IPO na Bolsa de Nova York é um dos mais esperados do ano.

A empresa se enquadra como emissor privado estrangeiro nos EUA e dessa maneira, as ações listadas serão ADSs (American Depositary Shares). Serão listadas 95,5 milhões de ADSs. No limite superior dessa faixa, a Arm levantará cerca de US$ 4,87 bilhões. No limite inferior, o IPO renderia US$ 4,49 bilhões.

Apenas 9,4% das ações da Arm serão negociadas livremente na Bolsa de Valores de Nova York, com a expectativa de que o SoftBank detenha cerca de 90,6% das ações em circulação da empresa após a conclusão do IPO.

Os subscritores da listagem têm a opção de comprar até 7 milhões de American Depositary Shares adicionais, no valor de US$ 735 milhões. Se decidirem comprar essas ações, a participação da Arm no SoftBank será reduzida para 89,9%, disse a empresa.