IPCA sob expectativa de deflação, OPA da Alliança, prévia da Espaçolaser e o que mais move o mercado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) irá divulgar o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho às 9h desta terça-feira, 11. O dado deve ser analisado de perto pelo mercado, que já vê espaço para o Banco Central iniciar o ciclo de corte da taxa de juros Selic. A expectativa é de que o IPCA de junho fique negativo em 0,10%.Se confirmado, será o primeiro mês de deflação desde setembro, quando o índice ainda sofria os efeitos da desoneração dos combustíveis. O consenso do mercado para o IPCA acumulado de 12 meses é de 3,17%, abaixo do centro da meta de inflação do Conselho Monetário Nacional, que é de 3,25% para este ano.

Se confirmada a expectativa, a pressão para que o Comitê de Política Monetária comece a cortar juros deve ser ainda maior tanto por parte do mercado quanto do governo. Após a divulgação da última ata do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a afirmar que "a harmonização da política fiscal com a monetária deve acontecer brevemente". A ata, como desejado pelo governo, sinalizou boa vontade dos membros do Copom em cortar as taxas de juros, caso a inflação se mantenha em trajetória de queda. A deflação esperada para junho pode ser o que faltava.

Próxima de 3%, a inflação brasileira é destaque positivo em relação às principais economias ocidentais. Na Alemanha, o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) divulgado hoje ficou em 6,4% na comparação anual. No Reino Unido, o aumento acima do esperado do salário médio divulgado hoje alimentam os temores de inflação. A alta foi de 7,3%. O IPC do Reino Unido é um dos mais altos da Europa, próximo de 9%, A bolsa de Londres opera em leve queda nesta manhã.

A situação é um pouco melhor nos Estados Unidos, onde o último IPC divulgado ficou em 4%. Para o IPC de junho, que será divulgado nesta quarta, a expectativa é de queda para 3,1%. Apesar da queda do IPC, o Índice de Preço sobre Gastos Pessoais (PCE, na sigla em inglês), que é referência para o Federal Reserve (Fed), segue próximo de 4%. A meta do Fed é mantê-lo próximo de 2%. Com o PCE longe da meta, as apostas são de que o Fed terá que subir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual por mais duas vezes, elevando a taxa para o intervalo entre 5,50% e 5,75%.

As bolsas dos Estados Unidos oscilam perto da estabilidade na manhã desta terça, enquanto investidores aguardam pela divulgação do IPC americano nesta quarta. Na véspera, os índices de Nova York fecharam em leve alta. Com exceção da bolsa de Londres, o tom é ligeiramente positivo na Europa. No Brasil, o Ibovespa vem de 0,5% de queda. Pesou sobre o último pregão a perspectiva de desaceleração da economia chinesa, após seu IPC ter ido a 0% em 12 meses.

OPA da Alliança

A Alliança, antiga Alliar, informou ter sido concedido o pela CVM registro da oferta pública de aquisição de ações. O edital da OPA ainda será divulgado.

Prévia da Espaçolaser

A Espaçolaser informou ter atingido R$ 336 milhões em vendas totais no segundo trimestre, 1,6% acima do registrado no mesmo período de 2022. As vendas nas mesmas lojas também ficaram estáveis, com crescimento irrisório de 0,4%. O resultado consolidado da companhia está previsto para o dia 14 de agosto.