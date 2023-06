IPCA, OPEP, dados da China e EUA e o que mais moverá o mercado nesta semana

O mercado brasileiro iniciará esta semana após dois dias de forte apetite ao risco, com o dólar abaixo de R$ 5 e o Ibovespa a menos de 2.000 pontos do maior patamar do ano. Resultado melhor que o esperado para o PIB do primeiro trimestre e o acordo que impediu o primeiro calote da história dos Estados Unidos estiveram por trás do bom desempenho na última semana.

Feriado na quinta

Esta semana, porém, será mais curta, já que não haverá pregão na quinta-feira, 8, dia de Corpus Christi. Com potenciais emendas do feriado, ainda poderá haver uma menor liquidez no mercado na sexta-feira, 9.

Brasília parada

Em Brasília, as discussões do novo arcabouço fiscal só devem entrar oficialmente em pauta no Senado na outra semana. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Casa irá analisar o texto apenas no dia 12. Notícias sobre como andam as negociações nos bastidores, no entanto, têm potencial de mexer com os preços no mercado.

IPCA de maio

Na agenda de indicadores, o mais aguardado por economistas brasileiros é o IPCA de maio, previsto para quarta-feira, 7. A expectativa é de uma nova desaceleração, com a inflação anual recuando de 4,18% para 4,10%, ficando em 0,54% no mês.

O consenso para o IPCA do fim deste ano voltou a cair no último boletim Focus, mas economistas ainda esperam uma aceleração da inflação no segundo trimestre, encerrando 2023 a 5,71%

PMIs da China e EUA

No exterior, as principais divulgações econômicas devem ficar com os (indices de gerente de compras ) PMIs da China, que serão divulgados já na noite de domingo (horário de Brasília),4 , e com os dos Estados Unidos, previstos para segunda-feira, 5, de manhã.

Reunião da OPEP

No radar dos investidores ainda está a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) deste fim de semana. Segundo fontes da Reuters, dificilmente os membros do cartel chegarão a um acordo por um novo corte de produção. O petróleo brent encerrou os últimos dois pregões em alta, após ter caído 9% em maio.

Principais indicadores da semana

Domingo, 4

PMIs da China

Segunda-feira, 5:

Boletim Focus

PMIs dos EUA

Quarta-feira, 7:

IPCA

Balança comercial da China

PIB do Japão

Quinta-feira, 8: