IPCA e a Selic, véspera de CPI nos EUA, Camil, Americanas, Cury e o que mais move o mercado

O Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro era a divulgação mais aguardada pelo mercado brasileiro nesta quarta-feira, 11.

IPCA no radar

Divulgado nesta manhã, o IPCA de setembro ficou em 0,26%, abaixo do consenso de economistas que era de uma alta 0,34%. O número também saiu abaixo para para a variação de 12 meses, que ficou acelerou de 4,61% para 5,19% ante a expectativa é 5,27%. A aceleração ocorre devido ao efeito base de comparação. Em setembro do ano passado o país teve deflação de 0,29%, como consequência da desoneração dos combustíveis.

O número abaixo do esperado joga ainda mais pressão para a que o Copom intensifique o ritmo de queda de juros. A perspectiva de parte dos economistas já era de que uma possível aceleração ocorresse na reunião de dezembro, a última do ano. Mas a recente volatilidade do petróleo diante de restrições de produção e da guerra no Oriente Médio pode embaralhar as coisas.

O IPCA desta quarta foi o último antes da decisão de juros de novembro, em que o Copom poderá abrir a porta para uma aceleração no ritmo de cortes em seu comunicado.

Ambiente internacional

No mercado internacional, o tom é levemente positivo nas bolsas. No mercado de juros, os rendimento dos títulos do americanos voltam a cair. O movimento ocorre em meio às incertezas atreladas a uma possível escalada do conflito no Oriente Médio, que leva investidores a aumentar a alocação nos títulos, considerados os mais seguros do mundo.

Também contribui para o aumento da demanda o recente sell-off, que levou o rendimento do 10 anos para próximo de 5%, com expectativas de um Federal Reserve (Fed) mais duro em sua política monetária. No momento, o sentimento o oposto. As apostas de uma nova alta de juros ainda neste ano tem caído gradativamente, após falas do membro votante do Fed Philip Jefferson ter alertado para o risco de o banco central americano ser "demasiado" restritivo em sua política de juros.

Véspera CPI

Mas tudo isso pode mudar a partir da divulgação do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), na quinta-feira, 11. A projeção é de uma alta de 0,3% para a inflação de setembro, com desaceleração de 3,7% para 3,6% na comparação anual. Mas se o número surpreender, com a inflação voltando a subir no acumulado de 12 meses, é provável que uma nova onda de mau-humor tome o mercado.

Vale lembrar que amanhã, 12, não haverá pregão na bolsa brasileira devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. Qualquer proteção na bolsa, por tanto, terá que ser feita ainda hoje. Caso contrário, ficará exposto à abertura de sexta-feira, 13, quando a bolsa brasileira deverá absorver os efeitos do dia anterior em sua volta das negociações.

Resultado da Camil

Nesta quarta investidores deverão ainda reagir ao resultado da Camil do trimestre findo em agosto. Os números foram apresentados na última noite. A empresa registrou lucro líquido de R$ 46,9 milhões, representando uma queda de 50,1% na comparação anual. A receita líquida cresceu 8% para R$ 2,9 bilhões.

Prévia da Cury

A Cury registrou um VGV de R$ 941,7 milhões em lançamentos no terceiro trimestre, segundo prévia operacional divulgada na noite anterior. O valor saiu praticamente estável em relação ao terceiro trimestre de 2023. As vendas líquidas subiram 10% para R$ 972,6 milhões.

Novo plano da Americanas

Os acionistas de referencia da Americanas (sócios do 3G) se comprometeu a injetar R$ 12 bilhões na companhia, já considerando o já realizado DIP -- operação de empréstimo com prioridade de pagamento. O valor é R$ 2 bilhões a mais do que o proposto anteriormente. O plano ainda envolve a capitalização de dívida concursal por parte dos credores também no valor de R$ 12 bilhões, a emissão de uma nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão e R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto.