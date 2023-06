IPCA de maio, balança comercial da China, Fleury e o que mais move o mercado

Os investidores iniciam esta quarta-feira, 7, com grande expectativa em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio, cuja divulgação está prevista para às 9h.

IPCA de maio

A projeção é de que o principal indicador da inflação brasileira tenha registrado um aumento de 0,33% no último mês, com desaceleração de 4,18% para 4,04% na comparação anual.Se confirmada, o IPCA será o mais baixo desde 2020.

Caso o dado do IPCA saia abaixo das estimativas do mercado, a pressão por quedas de juros por parte do Banco Central pode aumentar ainda mais. Dados mais fracos de inflação, como os do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e do próprio IPCA têm levado os economistas a reduzirem suas expectativas de inflação para este e o próximo ano. No último Boletim Focus, a projeção mediana para o IPCA de 2023 caiu para 5,69%, em comparação aos 6,02% registrados quatro semanas atrás. Já para 2024, a projeção caiu de 4,16% para 4,12%.

Apesar dessa leve redução, os números ainda estão acima do centro das metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2023 e 2024 (de 3,25% e 3%, respectivamente). Entretanto, salvo raras exceções, já é consenso entre os analistas que o corte de juros deverá ocorrer no segundo semestre. De acordo com o Boletim Focus, há espaço para a taxa Selic cair de 13,75% para 12,50% até o fim deste ano.

Balança comercial da China