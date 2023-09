IPCA de agosto, AGE da Via, conflito na Saraiva e saída de acionista e o que mais move o mercado

O mercado brasileiro inicia esta terça-feira, 12, à espera da divulgação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, previsto para às 9h.

Principal indicador de inflação da economia local, o indicador poderá ter influência significativa sobre as expectativas sobre o Banco Central. Uma inflação abaixo do esperado, por exemplo, tende a jogar maior pressão para cortes de juros mais agressivas. O consenso para o IPCA de agosto é de alta mensal de 0,28% e anual de 4,67%. No mês anterior, o IPCA acumulado em 12 meses foi de 3,99%.

IPCA de agosto

No Focus, a perspectiva para a Selic do fim do ano segue estacionada em 11,75%, com cortes de 0,50 ponto percentual para as próximas reuniões. Logo após o BC iniciar o ciclo de queda de juros, em agosto, especulou-se a possibilidade de, em algum momento ainda neste ano, o BC acelerar o corte para 0,75 ponto percentual. A discussão perdeu força, mas pode voltar a esquentar a depender dos dados de hoje.

Para o IPCA a projeção do Focus é de 4,93% neste ano e de 3,89% no próximo. O IPCA de agosto será o último antes da próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que será na próxima semana. A expectativa é de redução da taxa de 13,25% para 12,75%.

Mercado internacional

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações apresentam leves quedas. Por lá, investidores digerem as últimas notícias corporativas, enquanto aguardam a divulgação do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) que será divulgado ainda nesta semana.

AGE da VIA

No Brasil, o radar corporativo segue agitado. Nesta terça será realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Via (VIIA3), que decidir sobre a possibilidade de a companhia aumentar seu capital social para 3 bilhões de ações. A aprovação é necessária para viabilizar a oferta subsequente de ações (follow-on) em que a companhia pretende levantar quase R$ 1 bilhão. Dias antes da AGE, a agência de classificação de risco Fitch cortou a nota de crédito da companhia para brA- com perspectiva negativa por níveis de endividamento acima do esperado.

Saraiva: acionista deixa empresa e acusa administração

Na Saraiva, a acionista Alyssa Nunes Bruscato Costa, que já foi a segunda maior acionista da empresa, vendeu quase a totalidade de sua participação e emitiu uma carta pública sobre sua saída da empresa. Nela, Alyssa acusa um suposto conflito de interesse na contratação da KR Capital.