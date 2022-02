IPCA-15, sanções à Rússia, Petrobras, Nubank e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam em alta nesta quarta-feira, 23, recuperando parte das últimas perdas motivadas pela tensão geopolítica na Ucrânia. A melhora de humor ocorreu após o anúncio das primeiras sanções ocidentais sobre a Rússia, como resposta ao envio de tropas às áreas ucranianas reconhecidas como independentes por Moscou.

A sensação de parte dos investidores foi de que as medidas punitivas foram brandas. A principal ação dos Estados Unidos, até agora, foi em cima dos títulos soberanos da Rússia.

“Estamos cortando o governo russo das finanças ocidentais. Ele não poderá mais levantar dinheiro no Ocidente e não poderá negociar seus títulos em nossos mercados e em mercados europeus”, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso realizado na véspera.

Biden ainda classificou como “crucial” limitar os efeitos das sanções sobre o preço de commodities energéticas, como petróleo e gás. Serão usadas “todas as ferramentas à disposição” para o controle de preços, segundo o presidente americano, que vem enfrentando a maior inflação das últimas quatro décadas no país. O barril de petróleo opera em leve queda nesta manhã, depois de ter renovado a máxima desde 2014 no início da semana.

IPCA-15

A alta de preços também é motivo de preocupação entre investidores brasileiros, que aguardam a divulgação do IPCA-15 de fevereiro, prevista para às 9h. A expectativa é de que o indicador fique em 0,87%, elevando de 10,2% para 10,63% a inflação acumulada de 12 meses.

Petrobras

Em dia de agenda de balanços recheada, grande parte das atenções estarão concentradas nos números da Petrobras (PETR3/PETR4). A empresa, que tem se beneficiado da recente valorização do petróleo, irá apresentar seu resultado nesta noite. A estatal deve apresentar 26,06 bilhões de reais de lucro líquido, segundo consenso da Bloomberg, com as vendas ficando em 129,9 bilhões de reais.

Antes da divulgação do resultado, a Petrobras aproveitou para anunciar o pagamento de 6,88 bilhões de reais ao fundo de pensão da companhia, a Petros. O montante faz parte do Termo de Compromisso Financeiro Diferença de Pensão. A estatal ainda anunciou a venda do Polo Norte Capixaba por até 544 milhões de dólares, sendo variável apenas a fatia de até 66 milhões de reais, que será determinada pelo preço do petróleo.

Próximos balanços

O dia ainda será marcado pela divulgação dos balanços da São Carlos (SCAR3), Gerdau (GGBR4), CTEEP (TRPL4), GPA (PCAR3), Minerva (BEEF3), Odontoprev (ODPV3), Simpar (SIMH3), SulAmérica (SULA11), Tim (TIMS3), Ultrapar (UGPA3). Todos estão previstos para sair após o encerramento do pregão.

Enquanto aguardam pelos próximos resultados, investidores devem reagir neste pregão aos balanços divulgados na última noite. Entre eles, destacam-se os da BRF (BRFS3), RaiaDrogasil (RADL3), Localiza (RENT3) e Telefônica (VIVT3).

Nubank dispara

Quem também apresentou seus números do último trimestre foi o Nubank, listado em Nova York. A receita da fintech triplicou em relação ao quarto trimestre de 2020 e atingiu 635,9 milhões de reais. Sua carteira de crédito cresceu de 500 milhões de reais para 2 bilhões de reais no período. As ações do Nubank sobem mais de 11% no pré-mercado americano, com investidores reagindo positivamente ao balanço. Os fecharam o último pregão com queda de 10,66%.

TC compra Sfoggia

O TC Traders Club (TRAD3) anunciou a compra de 51% da Sfoggia, que atua como consultoria tributária focada na otimização fiscal. "A companhia enxerga na operação um grande potencial de sinergia coma sua base atual de mais de 100 clientes B2B, entre companhias de capital aberto e fechado, e com todo nosso ecossistema", disse o TC em fato relevante. O valor da operação não foi divulgado, assim os últimos faturamentos da empresa adquirida.

Alpartagas

A Alpargatas (ALPA4) levantou 2,5 bilhões de reais em oferta subsequente precificada na véspera a 26,30 reais por ação. O dinheiro da oferta será usado, segundo a empresa, no financiamento da aquisição de participação na americana Rothy's,