IPCA-15, Galípolo e relatório de política monetária: o que move os mercados

Os mercados globais operam com cautela nesta quinta-feira, 25, diante de uma bateria de indicadores econômicos nos Estados Unidos e da expectativa por falas de sete dirigentes do Federal Reserve (Fed).

O pano de fundo político também segue no radar, com a promessa de encontro entre Donald Trump e Lula, que ajudou a sustentar o Ibovespa nos 146 mil pontos, apesar da alta recente do dólar.

No radar hoje

O dia começa com o Banco Central divulgando às 8h o Relatório de Política Monetária (RPM), documento que será detalhado em entrevista coletiva às 11h pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, e pelo diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.

Às 9h, o IBGE divulga o IPCA-15 de setembro, que deve registrar alta de 0,51%, após a deflação de 0,14% em agosto. Às 15h, Galípolo também participa da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Agenda internacional

Às 9h30 (horário de Brasília), os Estados Unidos publicam as encomendas de bens duráveis de agosto, a leitura final do PIB do segundo trimestre e os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Às 11h, saem as vendas de moradias usadas de agosto.

Ao longo do dia, sete dirigentes do Fed discursam em diferentes eventos: Austan Goolsbee (9h20), John Williams (10h), Jeffrey Schmid (11h), Michelle Bowman (11h), Michael Barr (14h), Lorie Logan (14h40) e Mary Daly (16h30).

Ainda nos EUA, o noticiário corporativo traz resultados da Accenture e da Jabil antes da abertura, enquanto a Casa Branca aguarda a assinatura de Donald Trump em uma ordem executiva sobre o acordo envolvendo os ativos da TikTok no país.

No México, o Banco Central anuncia às 16h a decisão de política monetária.