IPCA-15, fundador deixa comando da GetNinjas e projeção do Carrefour: 3 assuntos que movem o mercado

O mercado internacional dá continuidade à realização de lucros, após perspectivas de um Federal Reserve mais brando terem motivado fortes altas em bolsas de valores nas últimas semanas. Nesta manhã de terça-feira, 28, os principais índices de ações operam em queda, Bolsas dos Estados Unidos e a própria B3, do Brasil, contudo, caminham para fechar novembro com mais de 10% de alta.

IPCA-15: à espera de uma nova desaceleração

No mercado local, investidores deverão repercutir o Índice de Preço ao Consumidor Amplo da primeira quinzena de novembro (IPCA-15). O indicador, prévia da inflação do mês, deverá apresentar uma desaceleração de 0,21% para 0,30%, caindo de 5,05% para 4,80% no acumulado de 12 meses. Os dados são parte fundamental para expectativas de inflação e política monetária.

Na última decisão, vale lembrar, o Comitê de Política Monetária sinalizou que manteria o ritmo de cortes em 0,50 ponto percentual, pelo menos, pelas próximas duas reuniões.

GetNinjas: L’Hotellier deixa a presidência

A GetNinjas (NINJ3) informou a destituição de Eduardo Orlando L’Hotellier, fundador da empresa, do cargo de CEO. Em seu lugar entrou Leonardo Luiz Meneses Pereira. Também foi destituído o CFO Lucas Vilas Boas Arruda, substituído por Fabiana Franco.

L’Hotellier viu seu poder politico dentro da empresa diminuir nos últimos, com a chegada agressiva dos fundos da REAG e ARC, que, juntos, têm mais de 50% da empresa. O fundador ainda é dono de 24,6% da GetNinjas,

Projeções do Carrefour

O Grupo Carrefour Brasil (CRFB3) informou que pretende converter 40 lojas hipermercados em lojas Atacadão e Sam’s Club entre 2024 e 2026. A metade deverá ser convertida logo no próximo ano. A companhia ainda projeta abrir entre 10 e 12 lojas Atacadão e entre 7 e 9 lojas Sam’s Club no ano que vem. Os gastos de capital para o ano fiscal de 2024 deverão variar entre R$ 2,3 bilhões até R$ 2,6 bilhões, informou a empresa em relatório de projeções divulgado nesta manhã.