IPCA-15, balanços da Microsoft, Alphabet e Carrefour, estímulo na China e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais oscilam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 25, com investidores à espera da decisão do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). As expectativas são praticamente unânimes para mais uma alta de 0,25 poanto percentual. Se confirmada, a elevação será a 11ª das últimas 12 reuniões e levará a taxa de juro americana para o intervalo entre 5,25% e 5,50%.

Na decisão anterior, o Fed manteve a taxa inalterada entre 5% e 5,25%, mas sinalizou que o aperto monetário não foi encerrado. Nas projeções de diretores do Fed, foram incluídas mais duas altas de juros de 0,25 p.p. até o fim do ano. A sinalização fez o mercado precificá-las, mas, dados de inflação abaixo do consenso têm levantado questionamentos sobre a necessidade de uma segunda alta em setembro ou novembro.

IPCA-15 de julho

No Brasil, a grande expectativa é de que o Banco Central irá iniciar o ciclo de cortes de juros já na decisão de agosto. Assim como nos Estados Unidos, por aqui, a inflação mais fraca tem contribuído com esperança por políticas monetárias menos contracionistas. Essa novela, nesta terça, deverá ganhar mais um capítulo com a divulgação da prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de julho. A projeção é de estabilidade em relação ao mês anterior.

China

Investidore também deverão reagir nesta terça às sinalizações do Politburo chinês de que o país irá apoiar o setor imobiliário local. O Politburo também se comprometeu a “expandir ativamente a demanda doméstica” e “expandir o consumo aumentando os níveis de renda”. A bolsa de Hong Kong disparou mais de 4% nesta madrugada. O minério de ferro subiu 0,8%.

Resultados de Alphabet e Microsoft

Além dos dados macroeconômicos, seguem no radar dos investidores os números da temporada de balanços do segundo trimestre. Os mais aguardados do dia são os da Microsoft e Alphabet. Os resultados deverão ser observados de perto pelo mercado, em busca de pistas sobre como o uso de ferramentas de inteligência artificial está alterando e ainda pode alterar a dinâmica operacional dessas big techs.

A projeção para a Microsoft é de um lucro por ação de US$ 2,55 e receita US$ 55,4 bilhões. Para a Alphabet, o consenso de mercado é de US$ 1,34 de lucro por ação e de uma receita de US$ 72,82 bilhões.

Principais índices de ações às 8h

S&P 500 futuro: + 0,04%

Nasdaq futuro: + 0,19%

Dow Jones futuro: + 0,17%

Stoxx 600: + 0,31%

CAC 40: + 0,14

DAX: + 0,14%

FTSE 100: + 0,14%

Hang Seng: + 4,33%

Carrefour e Telefônica divulgam balanços

A temporada de balanços também esquenta no Brasil, com os resultados do Carrefour (CRFB3) e Telefônica Brasil (VIVT3) previstos para após o encerramento do pregão.

Ibovespa no último pregão

No último pregão, o Ibovespa subiu 0,94% para 121.341 pontos, encerrando no maior patamar em 15 meses. O movimento foi puxado pelas ações da Vale e Petrobras, que subiram na esteira de preços mais altos de commodities.