Investimento em cripto vira moda corporativa — e especialistas alertam para bolha

Criptomoedas: companhias de setores variados anunciaram investimentos em bitcoin, ethereum e outras criptomoedas, fazendo suas ações dispararem. (Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06h05.
O interesse de empresas por manter parte do caixa em criptomoedas tem chamado atenção em Wall Street e gerado alertas sobre uma possível bolha.
Nos últimos meses, companhias de setores variados anunciaram investimentos em bitcoin, ethereum e outras criptomoedas, fazendo suas ações dispararem e levantando dúvidas sobre a real sustentabilidade dessas operações.
Segundo a Business Insider, em 2025 empresas e figuras de diferentes setores entraram na moda de manter parte do caixa em criptoativos.
A lista inclui desde uma pequena fabricante de vapes até uma empresa de investimentos em clubes de futebol europeus, passando pelo permabull do mercado Tom Lee e pelo projeto Worldcoin, ligado ao CEO da OpenAI, Sam Altman.
O histórico recente inclui:
Segundo o site, fenômeno tem raízes em 2017, quando uma empresa aparentemente sem relação com cripto adicionou “blockchain” ao seu nome e viu suas ações dispararem 500%, antecipando a onda atual.
Alguns analistas já vinham alertando para os riscos desse movimento. "Acho que há empresas que estão vendo a cripto como uma forma de salvar suas operações", afirmou Chris Brodersen, diretor da Eisner Advisory Group.
Ele comparou a situação à bolha das pontocom, quando pequenas ações disparavam ao anunciar negócios na internet, mas rapidamente despencavam, prejudicando os investidores.
Brodersen disse que é essencial avaliar os planos reais de negócio de cada empresa e os ativos digitais que pretendem manter.
Para Andrew Duca, fundador da plataforma de impostos cripto Awaken Tax, a bolha já estaria formada.
“A maioria das empresas que mantêm parte do caixa em cripto não está realmente rodando negócios on-chain — elas apenas compram tokens e chamam isso de ‘estratégia’. É assim que bolhas começam: empresas seguindo tendências sem refletir sobre o motivo”, disse à Business Insider.
O temor de uma bolha tem aumentado à medida que bitcoin e ethereum caem, arrastando as ações das empresas que investem nesses ativos. Duca explicou que as empresas são "obrigadas a vender, o que acelera o declínio. A confiança cai rapidamente quando se percebe que muitas dessas operações eram apostas em tokens sem estratégia real por trás."
Ele ainda alertou para o risco de alavancagem excessiva, que poderia gerar chamadas de margem e crises de liquidez caso o valor do colateral seja reavaliado.
Chris Kline, COO e cofundador da BitcoinIRA, prevê que caso uma bolha estoure, provavelmente vai expor empresas que adotaram estratégias de investimento em cripto "apenas como recurso emergencial, e não por interesse estratégico genuíno em ativos digitais."
Segundo Kline, os investidores mais afetados serão aqueles que entraram nessa moda sem entender a saúde financeira das empresas em que apostaram.