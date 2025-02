Investidores apostam no iene enquanto dólar enfrenta desvalorização

O interesse pelo iene japonês disparou entre os hedge funds em meio a uma semana agitada nos mercados cambiais. Na última quarta-feira, 5, o iene foi a moeda mais negociada em relação ao dólar, de acordo com dados da Depository Trust & Clearing Corp. A moeda americana terminou a quarta-feira em 152,61 ienes, após atingir uma mínima de 152,12.

Em entrevista à Bloomberg, o trader Sagar Sambrani, da Nomura International Plc, em Londres, disse que, ao longo da semana, recomendou operações que apostam na queda do dólar contra o iene no médio prazo e percebeu um interesse significativo da sua base global de clientes na estratégia.

O valor do iene subiu após o governo japonês divulgar dados salariais melhores do que o esperado, o que reforça a expectativa de que o Banco do Japão continue a aumentar a taxa básica de juros do país.

Após o Banco do Japão elevar os juros no mês passados, analistas estimam que há uma chance de 75% de um novo aumento até julho.

A autoridade monetária indicou, depois da reunião de janeiro, que irá continuar monitorando o valor do iene e que pode aumentar os juros novamente para evitar uma depreciação excessiva da moeda.

Nesta quinta-feira, 6, a moeda japonesa recebeu um novo estímulo: um dos membros do conselho do banco central do Japão afirmou que a taxa básica de juros do país deve subir para cerca de 1% até o final deste ano fiscal, que termina em março de 2026.

A valorização do iene acontece em um momento em que os investidores estão reduzindo suas posições compradas em dólar. Na quarta-feira, o índice da Bloomberg que mede o desempenho da moeda americana caiu pelo segundo dia consecutivo.

A desvalorização do dólar também é influenciada pela baixa nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, que atingiram novas mínimas na quarta-feira.

Nesta semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o foco do governo de Donald Trump para reduzir os custos dos empréstimos são os “Treasuries de 10 anos”, e não a taxa básica de juros de curto prazo do Federal Reserve (Fed).