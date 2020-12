Investidores apostam em ouro com promessa de apoio do Fed

(Bloomberg) — Uma nova geração de fundos negociados em bolsa que ocultam seus ativos enfrenta dificuldades para conquistar adeptos este ano. Isso pode mudar em 2021.

Os ativos na categoria ativa não transparente (conhecida pela sigla em inglês ANT) podem chegar a US$ 3 bilhões até o final do ano que vem, segundo projeção da Bloomberg Intelligence. Os fundos atraíram somente US$ 800 milhões até agora, mas as organizações que licenciam a metodologia detêm um total de US $ 1 trilhão em ativos, indicando enorme potencial de crescimento.

Desde o lançamento em abril, quando o coronavírus derrubou mercados no mundo todo, muitos dos fundos ANT superaram seus pares, destacando gestoras de perfil ativo que oferecem suas estratégias em um invólucro de fundo negociado em bolsa (exchange-traded fund ou ETF), sem revelar seus segredos. Foi preciso superar as exigências de transparência dos investidores, o histórico de performance ambíguo e, claro, uma pandemia global.

“Isso realmente permitiu que muitas outras firmas no setor de fundos administrados oferecessem suas estratégias em um veículo diferente”, disse Matthew Bartolini, responsável por pesquisas sobre fundos da família SPDR nas Américas da State Street Global Advisors. “O panorama para 2021 depende do desempenho de todas as estratégias ativas — sejam elas transparentes ou não transparentes.”

Há sinais de que todos os fundos ativos começam a avançar em um universo dominado por produtos passivos. Enquanto os fundos ativos representam apenas 3% dos US$ 5,3 trilhões no mercado de ETFs dos EUA, eles estão a caminho de encerrar seu melhor ano em termos de entradas de recursos.Início robustoA American Century se tornou a primeira firma a lançar fundos ativos não transparentes em abril, com um fundo voltado para estratégias de crescimento e outro para estratégias de valor. O total de ativos de seu Focused Dynamic Growth ETF aumentou em mais de US$ 200 milhões desde o lançamento.

Produtos oferecidos por Fidelity Investments, Natixis e T. Rowe Price Group também chegaram ao mercado, enquanto a Invesco recebeu permissão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para seguir adiante com seu próprio modelo, que provavelmente será lançado no ano que vem.

“Existem vantagens no ANT em comparação com o fundo mútuo porque dá para oferecer a estratégia a um custo menor e provavelmente é mais eficiente em termos tributários”, disse David Perlman, estrategista de ETFs da UBS Global Wealth Management.

Dos 15 ANTs existentes no mercado, 10 estão superando suas referências, escreveram os analistas da Bloomberg Intelligence Athanasios Psarofagis e Morgan Barna no relatório recente. Os produtos atuais representam apenas 0,3% do montante mantido por fundos mútuos semelhantes de suas firmas.