Investidores apostam 100% em alta da taxa do Fed na próxima reunião

Os investidores nos Estados Unidos aguardam ansiosos pela próxima decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A expectativa dos é que o Fed retome o ciclo de altas na reunião da próxima semana. Um aumento de 0,25 ponto percentual (p.p.) já está totalmente precificado nas negociações desta terça-feira, 18, o que não acontecia desde o início de junho.

A taxa de juros implícita para um contrato de swap atrelado à decisão do Fed em 26 de julho subiu para 5,33%, 0,25 ponto acima do nível efetivo de 5,08% da taxa básica de juros na maioria dos dias desde 4 de maio.

As apostas sobre onde a taxa de referência overnight dos EUA atingirá o pico foram reduzidas à medida que aumentam os sinais de desaceleração da inflação. Mas, nos últimos dias, várias autoridades fizeram comentários favoráveis a juros mais altos ("hawkish") em preparação para a próxima reunião.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse na semana passada que é muito cedo para as autoridades dizerem que fizeram o suficiente para restaurar a estabilidade de preços. Já o governador do Fed, Christopher Waller, afirmou que mais duas altas de juros podem ser necessárias este ano para reduzir a inflação até a meta.

Embora o Fed tenha deixado as taxas inalteradas na última reunião em junho – interrompendo uma série de 10 altas – as previsões trimestrais das autoridades mostraram uma expectativa mediana de outros dois aumentos de 0,25 ponto percentual neste ano.

O que foi decidido na última decisão do Fed?

Em sua última decisão, o Fed manteve a taxa de juro inalterada pela primeira vez após dez elevações consecutivas – a taxa permanece no intervalo entre 5,00% e 5,25%.

