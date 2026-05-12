Investidor pessoa física engata maior sequência de compras na B3 em sete meses

Investidor PF: saldo total de 20 de abril a 7 de maio é de R$ 4.644,50 milhões (Paulo Whitaker/Reuters)
Repórter
Publicado em 12 de maio de 2026 às 05h42.
Última atualização em 12 de maio de 2026 às 06h03.
A retomada do investidor pessoa física à Bolsa brasileira ganha força justamente no momento em que o capital estrangeiro, que vinha levando o Ibovespa a recordes, começou a reduzir posições na B3.
Dados da controladora da Bolsa de Valores do Brasil disponíveis até o dia 7 de maio, revela que, do dia 20 de abril até a data, o investidor de varejo registrou 12 pregões consecutivos de saldo positivo, a maior sequência compradora desde 24 de setembro e 10 de outubro de 2025, quando 13 dias consecutivos de saldo positivo.
O histórico mostra que, no período, as pessoas físicas injetaram recursos diariamente no mercado. O maior volume de entrada ocorreu em 22 de abril, com saldo positivo de R$ 877,7 milhões. Já no dia 7 de maio, o fluxo comprador chegou a R$ 741,9 milhões.
No acumulado, o movimento elevou a participação do varejo para 12,5% do volume negociado em maio, acima da média de 11,4% registrada em 2026. E o saldo total no período é de R$ 4.644,50 milhões.
Ao mesmo tempo, os investidores estrangeiros seguiram no sentido oposto. Entre 22 de abril e 7 de maio, houve apenas um pregão de entrada líquida, em 20 de abril, com saldo positivo de R$ 32 milhões. Nos demais dias, o fluxo foi negativo, com destaque para as retiradas de R$ 1,93 bilhão em 29 de abril, R$ 1,75 bilhão em 30 de abril e R$ 1,39 bilhão em 4 de maio.
Ainda assim, o investidor estrangeiro segue dominante na Bolsa brasileira. Até 7 de maio, respondeu por 61,1% de todo o volume negociado na B3 e acumula entrada líquida de R$ 53,7 bilhões no ano, apesar do saldo negativo de R$ 3,3 bilhões em maio.
A leitura do mercado é que o investidor pessoa física voltou à Bolsa impulsionado principalmente pela forte valorização recente do Ibovespa, que alcançou 18 recordes históricos ao longo de 2026. O movimento, segundo analistas, mistura percepção de oportunidade, melhora do cenário externo e um comportamento tradicional do varejo brasileiro: entrar depois dos grandes fluxos institucionais e estrangeiros.
"Tem um componente claro de preço e de FOMO [o medo de ficar de fora]. A bolsa subiu forte em 2026, bateu recordes nominais e chegou até a renovar o recorde em termos reais em abril. Esse movimento naturalmente reativa o investidor pessoa física, que costuma voltar para a bolsa quando o mercado já mostrou performance", afirma Igor Monteiro, CEO da EqSeed.
Na avaliação do executivo à frente da plataforma de investimentos, o movimento ajuda a ampliar a liquidez e a base compradora local, mas ainda não representa uma migração estrutural definitiva do varejo para a renda variável. "Parte desse fluxo parece ser uma reação ao bom desempenho recente, mais do que necessariamente uma mudança estrutural de alocação", diz.
Para Willian Queiroz, sócio e advisor da Blue3 Investimentos, o comportamento do investidor de varejo segue um padrão histórico do mercado brasileiro. Segundo Queiroz, o investidor pessoa física normalmente entra depois que estrangeiros e institucionais já capturaram parte importante da valorização. "Existe uma insegurança maior em pegar os movimentos iniciais de alta", afirma.
Na leitura do especialista, o cenário externo também contribuiu para destravar parte desse apetite. A redução das tensões geopolíticas, o dólar menos pressionado e a expectativa de cortes de juros nos próximos meses ajudaram a melhorar a percepção de risco do investidor local.
Mas a taxa básica de juros, a Selic, segue em dois dígitos, apesar dos primeiros dois cortes em mais de dois anos, que levou a taxa à 14,50% ao ano.
Com isso, o juro elevado ainda funciona como freio para uma migração mais agressiva para a Bolsa. "O custo de oportunidade pesa muito. Com juros reais elevados e a Selic ainda alta, muitos investidores continuam preferindo aplicações de menor risco", afirma Queiroz.
O contraponto entre a entrada do varejo e a saída do capital estrangeiro, porém, não é visto pelo mercado como um sinal de perda estrutural de atratividade da Bolsa brasileira.
Na avaliação dos analistas, o movimento recente reflete mais uma realização de lucros por parte dos estrangeiros após a forte valorização do Ibovespa no início do ano e uma mudança temporária de alocação global. "O fluxo externo ainda é muito positivo no ano. O estrangeiro normalmente se move antes, com fluxo maior e mais institucional. A pessoa física costuma reagir depois", afirma Monteiro.
Queiroz acrescenta que parte do capital estrangeiro voltou a olhar para os Estados Unidos após a reprecificação dos juros americanos e a correção de ativos no mercado internacional.
"O mercado precificava cortes mais agressivos de juros nos Estados Unidos em 2026, mas isso não se confirmou por causa da inflação. Com isso, o movimento de carry trade perdeu força. Ao mesmo tempo, surgiram oportunidades mais baratas na Bolsa americana depois das quedas recentes. O investidor estrangeiro acabou realizando lucro no Brasil", diz.
Para Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, o mercado também passou por uma rotação temática global. Segundo ele, o “trade dos emergentes” perdeu força nas últimas semanas, enquanto investidores voltaram a concentrar recursos em setores ligados à tecnologia e semicondutores nos EUA.
"O fluxo estrangeiro contra o institucional é mais relevante no curto prazo. A pessoa física entra, mas não tem o mesmo poder de fazer a Bolsa andar com força como o investidor estrangeiro", afirma.
Apesar disso, os especialistas ainda enxergam espaço para valorização da Bolsa brasileira, mesmo após os recordes recentes do Ibovespa. A análise do sócio e advisor da Blue3 Investimentos é que, apesar da bolsa brasileira estar em máximas históricas, ela ainda não estaria "cara" em termos de valuation e, por isso, ainda haveria espaço relevante para valorização adicional do Ibovespa.
"Mas é válido ressaltar que temos dois indicadores que praticamente ficaram inalterados. O primeiro é o preço sobre lucro das ações: temos um dos melhores níveis de preço/lucro da história desde a crise do subprime. O segundo é o preço sobre valor patrimonial versus o preço de tela da bolsa, que também está entre os menores níveis históricos desde que o Ibovespa é acompanhado", afirma Queiroz.
Monteiro acrescenta que o mercado ainda aposta em continuidade do movimento de alta do Ibovespa, especialmente se o ciclo de queda da Selic ganhar força nos próximos meses. "Se o CDI começar a perder atratividade, podemos assistir novamente a uma migração mais forte para a renda variável, como ocorreu em 2018 e 2019", afirma.
Cima, da Manchester, também avalia que, após a recente realização de lucros, algumas ações voltaram a negociar em patamares atrativos, especialmente em setores ligados à construção civil, bancos e tecnologia financeira.
Os analistas, porém, fazem um alerta em relação ao comportamento do investidor de varejo. A avaliação é que o momento ainda exige cautela, disciplina e foco no longo prazo.
"O investidor pessoa física precisa evitar entrar apenas porque o mercado subiu", afirma Monteiro. “Os cuidados são os de sempre: diversificação, foco no longo prazo e preferência por empresas de qualidade, com geração de caixa e balanço saudável".
Na visão dos especialistas, empresas mais dependentes de juros baixos ainda podem enfrentar volatilidade, já que o ritmo de cortes da Selic tende a ser gradual. Isso significa que companhias mais alavancadas ou sensíveis ao crédito podem continuar pressionadas por um custo financeiro elevado nos próximos trimestres.
Na própria B3, o avanço do investidor de varejo é visto como parte de um amadurecimento do mercado de capitais brasileiro e de uma maior diversificação da base de investidores.
"É um movimento natural que a gente tenha uma base de acionistas bastante diversificada. Essa é uma das grandes vantagens de abrir capital aqui na Bolsa do Brasil, porque você acessa investidores institucionais locais, varejo local e investidores internacionais do mundo inteiro", afirmou Viviane Basso, vice-presidente de operações da B3.
Segundo Basso, a presença equilibrada dos diferentes perfis de investidores ajuda a dar mais robustez e estabilidade ao mercado brasileiro. "O público de varejo é um público que cresce consistentemente ao longo dos anos", disse.