Investidor pessoa física engata maior sequência de compras na B3 em sete meses

A retomada do investidor pessoa física à Bolsa brasileira ganha força justamente no momento em que o capital estrangeiro, que vinha levando o Ibovespa a recordes, começou a reduzir posições na B3.

Dados da controladora da Bolsa de Valores do Brasil disponíveis até o dia 7 de maio, revela que, do dia 20 de abril até a data, o investidor de varejo registrou 12 pregões consecutivos de saldo positivo, a maior sequência compradora desde 24 de setembro e 10 de outubro de 2025, quando 13 dias consecutivos de saldo positivo.

O histórico mostra que, no período, as pessoas físicas injetaram recursos diariamente no mercado. O maior volume de entrada ocorreu em 22 de abril, com saldo positivo de R$ 877,7 milhões. Já no dia 7 de maio, o fluxo comprador chegou a R$ 741,9 milhões.

No acumulado, o movimento elevou a participação do varejo para 12,5% do volume negociado em maio, acima da média de 11,4% registrada em 2026. E o saldo total no período é de R$ 4.644,50 milhões.

Ao mesmo tempo, os investidores estrangeiros seguiram no sentido oposto. Entre 22 de abril e 7 de maio, houve apenas um pregão de entrada líquida, em 20 de abril, com saldo positivo de R$ 32 milhões. Nos demais dias, o fluxo foi negativo, com destaque para as retiradas de R$ 1,93 bilhão em 29 de abril, R$ 1,75 bilhão em 30 de abril e R$ 1,39 bilhão em 4 de maio.

Ainda assim, o investidor estrangeiro segue dominante na Bolsa brasileira. Até 7 de maio, respondeu por 61,1% de todo o volume negociado na B3 e acumula entrada líquida de R$ 53,7 bilhões no ano, apesar do saldo negativo de R$ 3,3 bilhões em maio.

O que está por trás da volta do investidor de varejo à Bolsa

A leitura do mercado é que o investidor pessoa física voltou à Bolsa impulsionado principalmente pela forte valorização recente do Ibovespa, que alcançou 18 recordes históricos ao longo de 2026. O movimento, segundo analistas, mistura percepção de oportunidade, melhora do cenário externo e um comportamento tradicional do varejo brasileiro: entrar depois dos grandes fluxos institucionais e estrangeiros.

"Tem um componente claro de preço e de FOMO [o medo de ficar de fora]. A bolsa subiu forte em 2026, bateu recordes nominais e chegou até a renovar o recorde em termos reais em abril. Esse movimento naturalmente reativa o investidor pessoa física, que costuma voltar para a bolsa quando o mercado já mostrou performance", afirma Igor Monteiro, CEO da EqSeed.

Na avaliação do executivo à frente da plataforma de investimentos, o movimento ajuda a ampliar a liquidez e a base compradora local, mas ainda não representa uma migração estrutural definitiva do varejo para a renda variável. "Parte desse fluxo parece ser uma reação ao bom desempenho recente, mais do que necessariamente uma mudança estrutural de alocação", diz.

Para Willian Queiroz, sócio e advisor da Blue3 Investimentos, o comportamento do investidor de varejo segue um padrão histórico do mercado brasileiro. Segundo Queiroz, o investidor pessoa física normalmente entra depois que estrangeiros e institucionais já capturaram parte importante da valorização. "Existe uma insegurança maior em pegar os movimentos iniciais de alta", afirma.

Na leitura do especialista, o cenário externo também contribuiu para destravar parte desse apetite. A redução das tensões geopolíticas, o dólar menos pressionado e a expectativa de cortes de juros nos próximos meses ajudaram a melhorar a percepção de risco do investidor local.

Mas a taxa básica de juros, a Selic, segue em dois dígitos, apesar dos primeiros dois cortes em mais de dois anos, que levou a taxa à 14,50% ao ano.

Com isso, o juro elevado ainda funciona como freio para uma migração mais agressiva para a Bolsa. "O custo de oportunidade pesa muito. Com juros reais elevados e a Selic ainda alta, muitos investidores continuam preferindo aplicações de menor risco", afirma Queiroz.

O contraponto entre a entrada do varejo e a saída do capital estrangeiro, porém, não é visto pelo mercado como um sinal de perda estrutural de atratividade da Bolsa brasileira.

Rotação global enfraquece fluxo estrangeiro na B3

Na avaliação dos analistas, o movimento recente reflete mais uma realização de lucros por parte dos estrangeiros após a forte valorização do Ibovespa no início do ano e uma mudança temporária de alocação global. "O fluxo externo ainda é muito positivo no ano. O estrangeiro normalmente se move antes, com fluxo maior e mais institucional. A pessoa física costuma reagir depois", afirma Monteiro.

Queiroz acrescenta que parte do capital estrangeiro voltou a olhar para os Estados Unidos após a reprecificação dos juros americanos e a correção de ativos no mercado internacional.

"O mercado precificava cortes mais agressivos de juros nos Estados Unidos em 2026, mas isso não se confirmou por causa da inflação. Com isso, o movimento de carry trade perdeu força. Ao mesmo tempo, surgiram oportunidades mais baratas na Bolsa americana depois das quedas recentes. O investidor estrangeiro acabou realizando lucro no Brasil", diz.

Para Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos, o mercado também passou por uma rotação temática global. Segundo ele, o “trade dos emergentes” perdeu força nas últimas semanas, enquanto investidores voltaram a concentrar recursos em setores ligados à tecnologia e semicondutores nos EUA.

"O fluxo estrangeiro contra o institucional é mais relevante no curto prazo. A pessoa física entra, mas não tem o mesmo poder de fazer a Bolsa andar com força como o investidor estrangeiro", afirma.

Bolsa segue atrativa para o varejo e o gringo

Apesar disso, os especialistas ainda enxergam espaço para valorização da Bolsa brasileira, mesmo após os recordes recentes do Ibovespa. A análise do sócio e advisor da Blue3 Investimentos é que, apesar da bolsa brasileira estar em máximas históricas, ela ainda não estaria "cara" em termos de valuation e, por isso, ainda haveria espaço relevante para valorização adicional do Ibovespa.

"Mas é válido ressaltar que temos dois indicadores que praticamente ficaram inalterados. O primeiro é o preço sobre lucro das ações: temos um dos melhores níveis de preço/lucro da história desde a crise do subprime. O segundo é o preço sobre valor patrimonial versus o preço de tela da bolsa, que também está entre os menores níveis históricos desde que o Ibovespa é acompanhado", afirma Queiroz.

Monteiro acrescenta que o mercado ainda aposta em continuidade do movimento de alta do Ibovespa, especialmente se o ciclo de queda da Selic ganhar força nos próximos meses. "Se o CDI começar a perder atratividade, podemos assistir novamente a uma migração mais forte para a renda variável, como ocorreu em 2018 e 2019", afirma.

Cima, da Manchester, também avalia que, após a recente realização de lucros, algumas ações voltaram a negociar em patamares atrativos, especialmente em setores ligados à construção civil, bancos e tecnologia financeira.

Os analistas, porém, fazem um alerta em relação ao comportamento do investidor de varejo. A avaliação é que o momento ainda exige cautela, disciplina e foco no longo prazo.

"O investidor pessoa física precisa evitar entrar apenas porque o mercado subiu", afirma Monteiro. “Os cuidados são os de sempre: diversificação, foco no longo prazo e preferência por empresas de qualidade, com geração de caixa e balanço saudável".

Na visão dos especialistas, empresas mais dependentes de juros baixos ainda podem enfrentar volatilidade, já que o ritmo de cortes da Selic tende a ser gradual. Isso significa que companhias mais alavancadas ou sensíveis ao crédito podem continuar pressionadas por um custo financeiro elevado nos próximos trimestres.

B3 vê varejo mais amadurecido

Na própria B3, o avanço do investidor de varejo é visto como parte de um amadurecimento do mercado de capitais brasileiro e de uma maior diversificação da base de investidores.

"É um movimento natural que a gente tenha uma base de acionistas bastante diversificada. Essa é uma das grandes vantagens de abrir capital aqui na Bolsa do Brasil, porque você acessa investidores institucionais locais, varejo local e investidores internacionais do mundo inteiro", afirmou Viviane Basso, vice-presidente de operações da B3.

Segundo Basso, a presença equilibrada dos diferentes perfis de investidores ajuda a dar mais robustez e estabilidade ao mercado brasileiro. "O público de varejo é um público que cresce consistentemente ao longo dos anos", disse.