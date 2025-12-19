Investidor local deve puxar alta da bolsa brasileira em 2026, prevê Citi

Mercado de ações: empresas sensíveis a juros são as mais recomendadas pelo Citi para o ano que vem (Germano Lüders/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11h51.
Os investidores locais do Brasil, pouco posicionados no mercado de ações, dada a elevada taxa de juros que mantém a renda fixa atrativa, deve ser a principal alavanca da bolsa em 2026 quando a Selic começar a cair. A conclusão é da equipe de análise do Citi, que prevê um ciclo de alívio monetário de 3 pontos percentuais no ano que vem. Por hora, a projeção do banco é a de que a taxa chegue em 2027 em 12%.
"Essa flexibilização deverá ser gatilho de uma reversão da da baixa exposição a ações por parte dos investidores locais, podendo gerar fluxos de entrada significativamente maiores do que os provenientes de estrangeiros em 2025", escreveu Andre Mazini, head de research do Citi.'BC não deu sinal nem fechou porta', diz Galípolo sobre corte de juros
O analista recomenda ações sensíveis à redução de juros, destacando Cyrela, no setor imobiliário; CPFL, Neoenergia e Equatorial, no setor de utilities. Em bens de capital, o Citi prefere Weg e Marcopolo. No varejo, os papéis de Smartfit, Vivara, Mercado Livre e GPA.
Mazini observa que a alocação de investidores em 2025 responde por somente 6% do mercado, abaixo da média de 8,3%. "Uma reversão média na alocação de fundos de ações poderia gerar uma entrada substancial de R$ 238 bilhões, superando em muito a entrada estrangeira acumulada no ano [de 2025] de R$ 29 bilhões", afirma, no relatório.
O relevência do Brasil no índice de países emergentes MSCI atualmente está abaixo do peso do PIB brasileiro, o que sugere uma representatividade baixa do mercado brasileiro nesse benchmark. Por outro lado, o país também deve ser o emergente que mais deve cortar juros em 2025.
Para o Citi, o processo de desinflação no Brasil está se tornando mais evidente. Recentemente, o banco reduziu sua projeção de inflação para 2026, para 3,8%.
"As elevadas taxas de juros reais no Brasil, atualmente as mais altas entre os mercados líquidos de investimento, devem cair, impulsionando a alocação de fundos de ações. A desvalorização do real é um risco, mas nossa equipe de macroeconomia prevê apenas uma pequena desvalorização em 2026", diz o relatório.
Dentre os riscos mais importantes, na visão do Citi, está o processo eleitoral.
"Os planos de consolidação fiscal dos principais candidatos à presidência serão acompanhados de perto no próximo ano", afirma Mazini.
"Consideramos as eleições presidenciais de 2026 e o cenário global como os dois riscos mais importantes que podem restringir o ciclo de cortes de juros no próximo ano, dada a conhecida fragilidade da situação fiscal brasileira."