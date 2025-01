Investidor de "A Grande Aposta" investe na China e tem resultados milionários

O renomado investidor Michael Burry, conhecido por prever e lucrar com o colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos na década de 2000, marcou mais um ano de destaque em 2024. À frente da Scion Asset Management, Burry focou em gigantes tecnológicas chinesas e em uma empresa americana, obtendo resultados expressivos.

De acordo com a Business Insider, nos últimos 12 meses, Burry ampliou significativamente suas posições em Alibaba, JD.com e Baidu, as três maiores empresas de tecnologia da China. Apesar dos desafios enfrentados por essas companhias — como a desaceleração da economia chinesa, tensões geopolíticas e incertezas sobre estímulos governamentais —, Burry enxergou oportunidades em seus preços depreciados.

Expansão das apostas na China

Durante o terceiro trimestre de 2024, o gestor quadruplicou suas posições na Alibaba e na JD.com. Na Alibaba, as ações detidas por Burry saltaram de 50 mil para 200 mil, aumentando o valor investido de US$ 4,4 milhões para US$ 21,2 milhões (de R$ 26,8 milhões para R$ 129,3 milhões). Já na JD.com, o número de ações passou de 125 mil para 500 mil, com a participação avaliada em US$ 20 milhões (de R$ 21,9 milhões para R$ 122 milhões).

Além disso, Burry estreou sua participação na Baidu, acumulando 125 mil ações no valor de US$ 13,2 milhões (R$ 80,5 milhões). Esses três ativos passaram a representar 65% do portfólio da Scion ao final de setembro, avaliado em US$ 83 milhões (R$ 506 milhões). Para mitigar riscos, o investidor adquiriu opções de venda contra essas empresas, com valor nocional de US$ 47 milhões (R$ 286,7 milhões).

Fora do mercado chinês, Burry manteve sua posição na The RealReal, um marketplace de luxo, durante 2024. A Scion Asset Management adquiriu originalmente 684 mil ações da empresa em 2023, a um custo médio de US$ 1,26 por ação (cerca de R$ 7,7 por ação). Ao final de setembro de 2024, a Scion ainda detinha 500 mil ações, avaliadas em US$ 1,6 milhão (R$ 9,8 milhões). Desde então, o preço das ações subiu para US$ 8,73 (R$ 53,2), representando uma valorização de mais de sete vezes.

Famoso por buscar ativos subvalorizados, Burry manteve sua característica discrição em 2024. Ele não publicou nenhuma opinião em sua conta no X (antigo Twitter) desde abril de 2023, focando exclusivamente em análises e decisões estratégicas.