Investidor brasileiro retira R$ 11 bi da bolsa e enfraquece rali

A indústria doméstica de ações permanece registrando saída relevante de recursos mesmo em meio ao fluxo favorável de capital estrangeiro. Os dados mais recentes sobre a participação do investidor brasileiro na bolsa de valores indicam que, até esta quinta-feira, 23, os locais acumulavam resgastes de R$ 11,2 bilhões, segundo relatório do Itaú BBA.

O banco aponta que a alocação dos investidores locais em bolsa está em níveis historicamente baixos, comparáveis aos de 2018, configurando um mercado "under owned". O que isso significa que o investidor doméstico está subalocado em ações, em um ambiente marcado por juros reais elevados e maior aversão a risco, o que tem favorecido a permanência em investimentos de renda fixa.

Esse esvaziamento da base local ajuda a explicar uma mudança importante na dinâmica recente do Ibovespa: a dependência crescente do fluxo estrangeiro para sustentar o desempenho do mercado.

Sem um comprador doméstico relevante, a bolsa brasileira passou a responder de forma mais direta ao apetite do investidor internacional. A consequência direta é um mercado mais vulnerável a mudanças no humor externo e que pode reverter a tendência se alta se o gringo decidir devolver seus recursos para os Estados Unidos.

"Não há colchão local robusto o suficiente para segurar uma queda expressiva se o estrangeiro decidir rodar capital de volta para os EUA", afirma Filipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos.

Segundo Villegas, tanto os investidores institucionais quanto a pessoa física operam com viés vendedor neste ano. "O que sustentou o Ibovespa até aqui foi justamente o estrangeiro; se esse vetor se inverte, não há contrapartida doméstica visível para absorver a oferta".

Informações da B3 mostram que, até 20 de abril, investidores estrangeiros aportaram R$ 65,3 bilhões na bolsa brasileira em 2026, respondendo por 61,2% do volume negociado, participação que evidencia o protagonismo desse fluxo.

Gringo focou no setor financeiro e commodities em abril

O setor financeiro foi o mais comprado por investidores estrangeiros, segundo informações do Itaú BBA, enquanto as commodities seguiram como outro grande polo de atração, com destaque para energia e materiais, que concentram os principais aportes ao longo do ano.

Mas essa concentração não é apenas uma escolha tática. De acordo com gestores consultados pela reportagem, ela reflete a própria estrutura do índice brasileiro. O Ibovespa é fortemente exposto a ações de "valor", com peso relevante de bancos, empresas de commodities e infraestrutura, enquanto o setor de tecnologia permanece sub-representado, com menos de 10% da carteira, incluindo fintechs.

O efeito dessa composição aparece de forma ainda mais clara na dinâmica de lucros. Embora o consenso de mercado aponte para um crescimento de 9,8% nos resultados das empresas do Ibovespa em 2026, essa expansão é praticamente toda explicada pelo setor de óleo e gás. Ao excluir esse segmento, as revisões de lucro passam a ser negativas, em torno de -1%.

"Quando se retira óleo e gás da conta, o quadro de revisões de lucro deixa de ser positivo, e isso é um sinal de alerta legítimo", afirma Villegas. "A bolsa brasileira está, hoje, carregando uma tese excessivamente dependente de commodities e do ciclo externo".

Em um cenário em que os Estados Unidos apresentam revisões de lucro mais consistentes — ainda que concentradas em tecnologia —, o investidor estrangeiro tende a calibrar sua exposição entre mercados. "O racional de risco-retorno realmente favorece a reciclagem de capital para ativos americanos nesse recorte", afirma o analista de ações.

Para Luis Fonseca, sócio-fundador da Nest Asset Management, a fragilidade do crescimento de lucros no Brasil é um problema estrutural.

"O lucro das empresas brasileiras, quando medido em dólares, está no mesmo patamar há mais de 10 anos, e tem sido o calcanhar de aquiles do mercado local. Se os lucros não crescem no longo prazo, os movimentos de preço tendem a ser mudanças de múltiplo, e não altas sustentáveis", afirma.

Fonseca também reforça o papel dos juros nesse processo, que limita a atratividade da renda variável. "Com o patamar atual das taxas, o investidor local está preferindo a renda fixa a ações há alguns anos. Acreditamos que isso iria se agravar se a bolsa começasse a cair devido à saída de estrangeiros. É muito difícil o investidor local entrar na bolsa em um momento como esse".

Ao mesmo tempo, o peso das commodities traz um contraponto relevante. O petróleo, por exemplo, funciona como um suporte para a macroeconomia brasileira, com exportações líquidas equivalentes a cerca de 1% do PIB, o que ajuda a sustentar o quadro fiscal e reforça a atratividade desses ativos para o investidor estrangeiro.