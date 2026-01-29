Investidor brasileiro pode investir em ação do PicPay? Entenda

O PicPay, banco múltiplo de origem capixaba e controlado pelo grupo J&F estreou esta quinta-feira, 29, na Nasdaq. A listagem nos Estados Unidos é vista como mais vantajosa para empresas com perfil de fintech. O mercado americano tem fundos especializados com bilhões de dólares sob gestão para investir, muitos deles em busca de opções entre emergentes.

Mas e o investidor brasileiro? Vai poder investir no papel?

A ação do PicPay está sendo negociada a partir de hoje na Nasdaq com o código PICS. O brasileiro até pode investir na companhia, desde que tenha conta em uma corretora autorizada a operar nos Estados Unidos.

Por enquanto, não é possível comprar ou vender os ativos do PicPay pela B3, como ocorre hoje com Nubank (ROXO34) e Inter (INBR32). Esses dois bancos operam no Brasil com BDR's, os Brazilian Depositary Receipts. São "recibos de ações", atrelados ao desempenho dos papéis da companhia negociados nos EUA.

"O BDR a gente ainda vai avaliar, não tem nada para o curto prazo", disse Eduardo Chedid, CEO do PicPay, em coletiva de imprensa com jornalistas brasileiros após o tradicional toque de campainha que marca o início das negociações.

A oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) saiu no topo da precificação, a US$ 19. Com a operação, o PicPay levantou US$ 500 milhões (ou R$ 2,6 bilhões na atual cotação do dólar).