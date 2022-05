Inter (BIDI11) salta 7% após aval dos acionistas para listagem na Nasdaq

As units do Inter (BIDI11) saltam 7,50% na bolsa nesta sexta-feira, 13, dia marcado pela recuperação dos papéis de tecnologia. Os ganhos do banco digital, no entanto, estão associados principalmente a uma novidade do próprio negócio.

Na véspera, os acionistas do Inter aprovaram a proposta de reorganização societária que deve culminar com a migração de 100% das ações da companhia para a Nasdaq, bolsa americana de tecnologia. A mudança foi aprovada com voto favorável de cerca de 85% das ações em circulação presentes.

Não perca as últimas tendências do mercado: assine a EXAME por menos de R$ 0,37 e receba notícias em primeira mão

O que acontece com as ações?

Os acionistas do Inter terão até o dia 20 de maio para escolher entre duas opções. A primeira delas é trocar suas ações atuais por BDRs listados na B3, que serão lastreados em ações de Classe A da empresa listadas na Nasdaq, ou receber o valor das ações em dinheiro (‘cash out’).

O restante terá limite de R 1,1 bilhão, o equivalente a 10% das ações em circulação. O banco digital informou que se a demanda por saída em dinheiro exceder o limite estipulado, os que escolherem essa opção serão rateados proporcionalmente, e os acionistas receberão uma parcela em dinheiro e outra em BDRs.

O valor de troca das ações foi estabelecido com base na média ponderada dos últimos 30 dias de negociação antes do anúncio, equivalente a R$ 19,35 por unit (composta por uma ação ordinária e duas ações preferenciais do Inter). A opção de resgate em dinheiro está disponível apenas para acionistas legitimados e que tinham posições de ações em custódia em 15 de abril de 2022.

Os acionistas do Inter que não se manifestarem durante o período de opção receberão BDRs automaticamente, bem como quem adquiriu ações do Inter depois desse período. Após o recebimento dos BDRs será possível cancelá-los e transformá-los em ações Classe A listadas diretamente na Nasdaq.