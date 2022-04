Inter: alta de juros deve seguir pressionando ações do setor, diz Necton

O cenário macroeconômica continua adverso para ações do Banco Inter (BIDI11) na bolsa, segundo Bruna Marcelino, estrategista-chefe da Necton. "O Banco Inter é um banco mais digital e esse setor de fintechs é muito sensível a alta dos juros. A perspectiva de que o ciclo monetário irá se estender pode afetar tanto os bancos digitais, quanto empresas de consumo e construção", disse Marcelino no programa Abertura de Mercado, da Exame Invest, desta terça-feira, 12 de abril.

O IPCA acima do esperado para março, que saiu na última semana, e as recentes declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm reforçado as expectativas de que os juros poderão subir para além da reunião de maio, como indicado na última ata do Copom.

"No momento que tiver uma sinalização do mercado de que os juros vão parar de subir, bancos digitais e empresas de consumo e construção civil poderão ter uma retomada de preços [na bolsa]", afirmou a estrategista-chefe da Necton.

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas