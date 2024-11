Informações sobre possíveis valores do pacote fiscal, IBC-Br e Powell: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta quinta-feira, 14, véspera do feriado da Proclamação da República no Brasil, quando a bolsa estará fechada. Nos Estados Unidos, à espera de mais dados da economia americana e de falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), os índices futuros avançam de forma modesta.

Na Europa, as bolsas operam em alta, enquanto investidores repercutem dados da zona do euro, incluindo revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre e a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Na Ásia, os mercados fecharam em queda, com o índice Hang Seng recuando 1,96%.

Circulam informações sobre valores do pacote fiscal

A expectativa do mercado para o anúncio das medidas fiscais aumenta ainda mais à medida que novas informações sobre o progresso das discussões circulam no mercado. Nesta quarta-feira, 13, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Jorge Múcio, ministro da Defesa, para discutir a inclusão da pasta no pacote.

Na sequência, encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para apresentar um panorama do processo do conjunto de medidas. Ao sair, em conversa com jornalistas, Haddad disse que o valor do pacote será “expressivo”, mas afirmou não ter data ainda para divulgá-lo e que é necessário aguardar a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vamos tentar incluir mais medidas dentro das já pactuadas com outros ministérios […] Mais do que número expressivo das medidas, é o conceito que usamos […] Ministros foram informados da sustentabilidade do arcabouço e reagiram de diversas formas”, afirmou.

Após as declarações, os juros futuros, que têm melhor representado as tensões fiscais por parte do mercado, cederam. Ainda ontem à noite, Haddad se reuniu com Lula no Alvorada.

Horas depois das declarações, circulou no mercado a informação que a Fazenda indicou ao Congresso R$ 70 bilhões em corte de gastos ao longo dos próximos dois anos. A informação foi divulgada pela Veja. O veículo detalhou que trata-se de um corte de cerca de R$ 30 bilhões em 2025 e o restante no ano seguinte.

A notícia também afirma que o ministro da Fazenda já levou o número aos presidentes da Câmara e do Senado. Em relação ao Ministério da Defesa , a pasta irá entrar no pacote, mas só a partir de 2026, já que alterações profundas no orçamento das Forças Armadas deverão ser tratadas via Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Explosão na praça dos Três Poderes

Fora do mercado, o Brasil também acompanha os desdobramentos das explosões próximas à praça dos Três Poderes em Brasília. O governo do Distrito Federal informou na noite desta quarta-feira, 13, que uma varredura de segurança está sendo realizada na Esplanada dos Ministérios.

Segundo a vice-governadora, Celina Leão, e o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, ainda não é possível analisar o potencial explosivo das bombas detonadas. Um homem, cuja identidade ainda não foi investigada, morreu. A suspeita é suicídio.

Discursos de Powll e Campos Neto

Na véspera do feriado da Proclamação da República, o mercado local também aguarda o discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em dois eventos (13h e 13h55).

De olho nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e dirigentes também discursam durante esta quinta-feira. As autoridades do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) também participam de eventos.

IBC-Br e PPI

Entre as agendas de indicadores, destaque para o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que será divulgado às 9h. A Genial Investimentos espera uma alta anual de 4,4% em setembro, ante o avanço de 3,10% de agosto. Já para a variação mensal, a expectativa é de uma alta de 0,50% em setembro, frente os 0,20% registrados no mês imediatamente anterior.

Ainda no Brasil, o Ministério da Fazenda divulga o Prisma Fiscal, boletim com as previsões do mercado para os principais indicadores fiscais, às 10h.

Já Estados Unidos, o destaque é para o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de outubro às 10h30. No mesmo horário, será divulgado os números de pedidos de auxílio-desemprego.

