Informações sigilosas podem ter gerado lucro de US$ 8 milhões em sites como Polymarket

Um levantamento do Anti-Corruption Data Collective (ACDC), organização sem fins lucrativos, identificou 152 carteiras na Polymarket com um desempenho difícil de atribuir apenas à sorte, taxa média de acerto de 97,2% em apostas sobre temas militares e de defesa, somando US$ 8 milhões em ganhos.

O estudo, divulgado pela agência Reuters é o mais amplo já feito sobre um padrão de apostas que pesquisadores associam a possível vazamento de informações sigilosas do governo americano, levando a ganhos na plataforma de previsão.

Como o rastro público expôs o padrão

A ACDC procurou um comportamento específico de apostas de pelo menos US$ 2.500, feitas em até uma hora, sobre resultados com probabilidade de 35% ou menos. A análise considerou todos os mercados encerrados até 5 de maio. O levantamento encontrou 556 carteiras com esse padrão.

Em geral, eram contas recém-criadas que faziam uma aposta rápida e muito bem-sucedida em mercados de nicho, onde uma pessoa com acesso a informação privilegiada poderia ter vantagem. Depois, muitas sacavam os ganhos e deixavam de operar.

Apostas suspeitas atraem robôs e grandes investidores

O ponto que mais amplia a preocupação não é apenas a existência de apostas possivelmente baseadas em informação privilegiada, mas o que acontece depois delas. A ACDC encontrou sinais de que algumas operações foram seguidas por apostas semelhantes de robôs e de grandes investidores.

Um dos episódios ocorreu horas antes dos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Teerã, em fevereiro. Segundo a pesquisa, apostas isoladas sobre a ação militar foram seguidas por uma onda de apostas de primeira viagem feitas por robôs e grandes investidores no mesmo resultado.

Algo parecido havia ocorrido em junho de 2025, antes de os EUA bombardearem alvos no Irã. Uma aposta de uma carteira anônima foi seguida por uma operação de US$ 200 mil de um robô e outra de US$ 100 mil de um investidor.

Copiar apostas de outros usuários não é ilegal e já havia sido observado em mercados de previsão. O problema, de acordo com a ACDC, é que esse comportamento pode fazer um sinal originalmente restrito a uma carteira se espalhar rapidamente pelo mercado.

"A maioria das pessoas subestima enormemente o quão visível é, na verdade, a atividade de apostas incomuns na Polymarket. Tudo isso está disponível na internet, e podemos ver sinais claros de que grandes operadores e bots (robôs) estão copiando possíveis negociações baseadas em informações privilegiadas", na avaliação do cofundador da ACDC, David Szakonyi.

Polymarket não comenta pesquisa; regulador promete fiscalização

A Polymarket, fundada em 2020, não respondeu aos pedidos de comentário feitos pela Reuters sobre o estudo. Em declarações anteriores, a empresa afirmou manter controles rígidos, monitorar atividades suspeitas e encaminhar dezenas de carteiras às autoridades.

A companhia também sustenta que o registro público das operações em blockchain, ou seja, tecnologia que registra transações de forma pública e rastreável em uma rede digital, facilita a fiscalização externa.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão americano que busca ampliar sua jurisdição sobre mercados de previsão, não comentou especificamente as conclusões da ACDC. A agência afirmou, porém, que pretende fiscalizar irregularidades no setor e já apresentou acusações em pelo menos três casos.

O Departamento de Defesa dos EUA, por sua vez, disse que não comenta questões relacionadas a inteligência nem resultados de pesquisas feitas por terceiros.

ACDC quer identificação obrigatória dos usuários

Para a ACDC, reforçar o monitoramento não seria suficiente. A organização defende que todos os usuários sejam identificados antes de operar e que pagamentos de apostas consideradas suspeitas sejam retidos até o fim de uma investigação formal.

O grupo também propõe proibir mercados em que informações não públicas possam ser usadas de maneira lucrativa. Na visão da ACDC, limitar o perfil de quem pode apostar ou depender apenas de investigações das autoridades não seria suficiente para eliminar o risco de negociação com informação privilegiada.