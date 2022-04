Inflação seguirá conosco por mais um tempo, diz Janet Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, admitiu nesta sexta-feira, 22, que a inflação "seguirá conosco por mais um tempo", no quadro atual. Durante entrevista à emissora CNBC, ela disse haver a possibilidade de que impor a proibição de importações do setor de energia da Rússia acabe por levar os preços para cima pelo mundo.

Janet Yellen concedeu entrevista ao lado da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. A autoridade americana disse não esperar uma recessão em seu país, mas notou que há riscos no horizonte, como a guerra na Ucrânia e a situação da China, que perde fôlego econômico em meio a uma política rígida para conter casos de covid-19.

Segundo Janet Yellen, os EUA desejam ver a China agir "de modo ativo" para resolver a crise na Ucrânia.

A secretária do Tesouro ainda disse que Washington busca garantir que Pequim não faça nada para minar as sanções impostas pelos EUA e aliados contra a Rússia por causa da guerra em solo ucraniano.