Inflação nos EUA e PIB europeu: o que move os mercados nesta sexta

No Brasil, a atenção do mercado se volta para a divulgação da inflação ao produtor de outubro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06h00.

Nesta sexta-feira, 5, o foco dos mercados estará voltado principalmente para os Estados Unidos, onde será divulgada a leitura do índice PCE de setembro, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

O dado é visto como determinante para calibrar expectativas sobre a trajetória dos juros na maior economia do mundo. O consenso LSEG prevê alta de 0,3% na comparação com agosto e de 2,8% na base anual.

Além do PCE, os investidores acompanham a prévia da confiança do consumidor de dezembro, medida pela Universidade de Michigan. O resultado oferece sinais sobre o humor das famílias com relação à renda, emprego e atividade econômica, fatores que podem reforçar ou contrariar a leitura de inflação.

Na Zona do Euro, às 7h, será divulgado o PIB do terceiro trimestre.

Inflação ao produtor é destaque no Brasil

Após o Ibovespa superar os 164 mil pontos na quinta-feira, 4, e registrar o terceiro recorde duplo consecutivo, impulsionado pelo avanço de bancos e varejistas e pela leitura de que a desaceleração do PIB abre espaço para o início do ciclo de cortes de juros no Brasil, a atenção do mercado se volta para a divulgação da inflação ao produtor de outubro.

O indicador mostra a variação de preços na saída das fábricas e pode antecipar movimentos futuros no IPCA. Mais cedo, às 8h, será divulgado o IGP-DI de novembro, com projeção de alta de 0,18%.

