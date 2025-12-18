Inflação nos EUA e decisão de juros na Europa: o que move os mercados nesta quinta-feira

O foco dos mercados recai nesta quinta-feira, 17, sobre os Estados Unidos, que voltam a divulgar o índice preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). A inflação de novembro deve mostrar alta anual de 3,1%, mantendo-se acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), após o aumento de tarifas de importação ter interrompido o processo de desinflação observado no primeiro semestre.

Divulgada com uma semana de atraso em razão da paralisação do governo norte-americano, a leitura é acompanhada de perto para avaliar se a inflação seguirá pressionada ou começará a recuar, como esperam parte dos dirigentes do Fed e economistas.

Sem dados de outubro, não deve haver leitura mensal oficial, mas estimativas indicam alta de 0,3% nessa base de comparação, tanto no índice cheio quanto no núcleo, segundo economistas consultados pelo The Wall Street Journal, informação-chave para calibrar os próximos passos da política monetária.

Além da inflação cheia, os investidores monitoram uma bateria de indicadores regionais de atividade, como os índices do Fed da Filadélfia e do Fed de Kansas City, bem como os pedidos de auxílio-desemprego, cuja previsão é de 225 mil solicitações, conforme dados compilados pela LSEG.

BCE e Banco da Inglaterra decidem juros

Também no cenário externo, o dia é marcado por decisões de política monetária na Europa.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) divulga sua decisão de juros, as atas da reunião do MPC e, na sequência, haverá pronunciamento do governador Andrew Bailey.

A taxa básica está atualmente em 4%, e o mercado projeta um corte de 25 pontos-base, embora o comitê esteja dividido, o que aumenta a sensibilidade dos ativos à comunicação do banco central.

Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) também anuncia sua decisão de juros, com expectativa de manutenção da taxa em 2,15%, seguida de coletiva de imprensa.

Relatório de Política Monetária no Brasil

No Brasil, os investidores acompanham logo pela manhã a divulgação do RPM, às 8h, documento que detalha a avaliação do Banco Central sobre inflação, atividade e riscos para o cenário à frente.

O conteúdo é relevante para entender a orientação da política monetária e o balanço de riscos considerado pela autoridade.

Ainda no campo doméstico, às 9h, ocorre a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), instância responsável por decisões estruturais da política econômica, embora, em geral, sem impacto imediato sobre os mercados no curto prazo.

Em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou sessão conjunta do Congresso para às 12h. Na pauta, está a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, que ainda depende de aprovação na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Alcolumbre afirmou que a sessão pode ser adiada para sexta-feira (19) até que deputados e senadores tenham conhecimento do relatório final do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL).