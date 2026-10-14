Inflação nos EUA e balanços de Wall Street após queda do Ibovespa: o que move os mercados

Depois de uma realização de lucros na volta do feriado, os investidores começam esta quarta-feira, 14, dividindo as atenções entre indicadores econômicos, resultados corporativos nos Estados Unidos e os desdobramentos do cenário eleitoral brasileiro.

Na sessão de terça-feira, o Ibovespa recuou 1,04%, aos 206.887 pontos, após acumular uma alta de quase 9% na semana anterior. O dólar subiu 0,71%, a R$ 5,019, em um movimento acompanhado pela alta dos juros futuros.

O que acompanhar

O principal dado econômico do dia vem dos Estados Unidos. Às 9h30, o Departamento do Trabalho americano divulga o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de setembro, indicador acompanhado de perto pelo mercado por oferecer sinais sobre a trajetória da inflação e os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em relação aos juros.

No mesmo horário, sai o núcleo do CPI, que exclui os componentes mais voláteis da inflação.

Na avaliação dos investidores, os números podem ajudar a calibrar as expectativas para a política monetária americana. A inflação está entre os fatores que orientam as decisões do Fed e, consequentemente, influencia os mercados globais, incluindo a bolsa brasileira, o dólar e os juros.

No Brasil, o destaque da agenda econômica é a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) às 9h. O indicador mostra a evolução do volume de serviços prestados no país e ajuda a avaliar o ritmo da atividade econômica.

Em julho, o volume de serviços ficou estável na comparação com o mês anterior e avançou 0,9% em relação ao mesmo mês de 2025. O resultado de agosto será acompanhado pelos investidores em busca de sinais sobre a dinâmica da economia brasileira.

Às 14h30, o Banco Central divulga os dados semanais do fluxo cambial até 9 de outubro. Em setembro, o saldo havia sido negativo em US$ 5,09 bilhões. O indicador permite acompanhar a entrada e a saída de dólares do país, um dos fatores observados pelo mercado na avaliação do comportamento da moeda americana.

Nos Estados Unidos, às 15h, o Fed publica o Livro Bege, relatório que reúne informações sobre as condições econômicas das diferentes regiões do país. O documento pode oferecer informações adicionais sobre a atividade, o mercado de trabalho e as pressões sobre os preços, complementando a leitura dos dados de inflação.

Também estão previstos para esta quarta-feira os números da balança comercial chinesa referentes a setembro. Em agosto, o saldo havia registrado superávit de US$ 119,1 bilhões. O desempenho do comércio exterior da China é acompanhado pelos mercados internacionais, inclusive pelo impacto sobre as commodities, relevantes para empresas de peso no Ibovespa, como a Vale.

Balanços de bancos e da BlackRock

A temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos continua nesta quarta-feira, com a divulgação dos balanços do Bank of America (BofA), do Morgan Stanley e da gestora de investimentos BlackRock.

Os números dão sequência à rodada de resultados dos grandes bancos americanos, iniciada na terça-feira por JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs e Citigroup. Os resultados vieram mistos: o JP Morgan registrou lucro por ação ajustado abaixo das expectativas, enquanto o Goldman Sachs superou as estimativas de receita e lucro por ação, impulsionado pelo desempenho das negociações de ações.

Os balanços são observados em um trimestre marcado por discussões sobre inteligência artificial, incertezas em relação às ofertas públicas iniciais de ações (IPOs), preços elevados dos combustíveis e aumento dos custos de empréstimo.

Nas análises divulgadas junto aos resultados, os bancos apontaram oportunidades ligadas à inteligência artificial, incluindo a demanda por financiamento e ganhos operacionais, mas também riscos associados à tecnologia. Os resultados desta quarta-feira devem ampliar a avaliação sobre a saúde dos grandes bancos americanos e o desempenho dos negócios ligados ao mercado de capitais e à gestão de recursos.

Política brasileira no radar

No cenário doméstico, a agenda política inclui a quinta sessão de discussão, no plenário do Senado, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4395, que discute a constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, conhecida como Funrural.

Às 9h, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa da abertura oficial do IV Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro da Receita Federal, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

O cenário eleitoral segue no radar dos investidores depois da divulgação de novas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Levantamentos divulgados na terça-feira mostraram vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora os dois apareçam tecnicamente empatados dentro das margens de erro de algumas pesquisas.

Na avaliação de investidores, a combinação entre pesquisas eleitorais e realização de lucros pode continuar influenciando os negócios nesta semana.