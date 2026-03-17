Inflação no Brasil, empregos nos EUA e juros: o que move os mercados

Os mercados iniciam esta terça-feira, 17, com a atenção voltada principalmente para a agenda econômica e para o cenário político internacional, em um momento de cautela antes das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos.

A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começa hoje e se estende até quarta, 18, quando o Banco Central anuncia sua decisão sobre a taxa básica de juros, a Selic. No exterior, investidores também aguardam os próximos passos da política monetária americana.

A agenda de indicadores do dia é movimentada e traz dados relevantes para calibrar as expectativas sobre atividade e inflação em diferentes economias. Ainda na madrugada, será divulgada a decisão de política monetária do banco central da Austrália, que elevou a taxa de juros para 3,85% ao ano na última reunião em fevereiro.

Às 5h30, é a vez do banco central da Suíça divulgar sua decisão de política monetária — em dezembro, a taxa havia sido mantida em 0% ao ano.

Na Europa, o destaque é o índice de preços ao consumidor da Itália referente a fevereiro, divulgado às 6h. Em seguida, às 7h, sai o índice de sentimento econômico ZEW da Alemanha para março, que mede a confiança de analistas e investidores sobre a economia alemã.

No Brasil, às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) publica o IGP-10 de março, indicador que acompanha a evolução de preços em diferentes estágios da economia.

Nos Estados Unidos, a agenda também traz dados sobre atividade econômica e mercado imobiliário. Às 9h15, será divulgada a média móvel semanal de criação de vagas no setor privado, medida pelo ADP. Mais tarde, às 11h, saem os números de vendas pendentes de moradias de fevereiro, indicador que antecipa o desempenho do mercado imobiliário americano.

Também entram no radar os leilões de títulos públicos. No Brasil, o Tesouro Nacional realiza, às 11h30, leilão de LFT e NTN-B. Nos Estados Unidos, o Tesouro americano oferta títulos de 20 anos às 14h. Além dos indicadores, investidores acompanham a agenda das autoridades monetárias no Brasil.

Integrantes do Banco Central participam ao longo do dia da primeira sessão da reunião do Copom, dedicada à análise de conjuntura econômica. Os encontros ocorrem entre 10h e 12h e retomam à tarde, das 14h às 17h30, no edifício-sede da autoridade monetária, em Brasília. Na quarta-feira, o colegiado volta a se reunir para deliberar sobre a taxa básica de juros.

No calendário corporativo brasileiro, a temporada de balanços também entra no radar dos investidores. Estão previstas as divulgações de resultados de empresas como Taesa, Ecorodovias e Vittia.

Geopolítica e avanço do Ibovespa como pano de fundo

No campo político e geopolítico, o conflito envolvendo o Irã segue como principal ponto de atenção para os mercados globais. A guerra entra em sua terceira semana e, diferentemente de conflitos recentes na região, extrapolou as fronteiras dos países diretamente envolvidos e se espalhou por outras partes do Oriente Médio, elevando o grau de incerteza no cenário internacional.

Também repercutem declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feitas nesta segunda-feira. Durante conversa com jornalistas na Casa Branca, Trump afirmou que acredita que terá “a honra de tomar Cuba” e que pode “fazer o que quiser” com a ilha. Segundo ele, ouviu ao longo da vida questionamentos sobre quando os Estados Unidos tomariam alguma ação em relação ao país.

Na sessão anterior, os mercados brasileiros registraram recuperação após a volatilidade da semana passada. O Ibovespa fechou a segunda-feira, 16, em alta de 1,25%, aos 179.875 pontos. Já o dólar à vista caiu 1,63%, encerrando o dia cotado a R$ 5,229 e devolvendo parte dos ganhos registrados no último pregão.

Com a ausência de novos episódios que intensificassem o conflito no Oriente Médio nos últimos dias, parte dessas posições baseadas na cautela começou a ser desfeita, o que contribuiu para o movimento de recuperação dos ativos domésticos.