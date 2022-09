Inflação na Europa, alerta da FedEx, Nubank fecha capital na B3 e o que mais move o mercado

O clima no mercado internacional segue carregado na manhã desta sexta-feira, 16, com as principais bolsas de valores no vermelho e o dólar voltando a se fortalecer no mundo. O mau humor de investidores tem como pano de fundo perspectivas cada vez mais pessimistas para a economia global, diante de juros mais altos e taxas de inflação ainda elevadas.

O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) divulgado nesta manhã na Zona do Euro saltou mais 0,6% em agosto, mantendo-se no patamar recorde de 9,1%. Os números saíram próximo das expectativas do mercado, mas seguem como um dos principais pontos de preocupação do Velho Continente. O índice Stoxx 600, agregado das principais ações listadas no continente, cai cerca de 1%, estendendo as perdas na semana para mais de 2%. O índice acumula 16% de queda no ano.

FedEx emite alerta

Números fortes da inflação europeia somam-se ao alerta da FedEx. Em documento enviado à SEC na véspera, a empresa apresentou números preliminares mais fracos para o trimestre findo em agosto e anunciou corte de custos motivados pelo cenário macroeconômico. As ações da companhia desabam 19% no pré-mercado.

Entre as medidas da FedEx estiveram redução da frequência de voos e de operações aos domingos e fechamento de mais de 90 escritórios.

"Enquanto adotamos ações agressivas de redução de custos, a empresa espera que as condições de negócios enfraqueçam ainda mais no segundo trimestre [do ano fiscal de 2023]", afirmou a FedEx.

As projeções mais conservadoras de uma das maiores empresas de logística do mundo vão de encontro com os temores do mercado de um "pouso duro" da economia americana, com as altas de juros do Federal Reserve provocando uma recessão para controlar a alta de preços.

A última inflação ao consumidor americano, de 8,3% em agosto, voltou a sair acima do esperado, provocando uma forte aversão ao risco no pregão de terça-feira, 13. Os índices de Nova York S&P 500 e Nasdaq irão iniciar o pregão desta sexta com mais de 4% de queda acumulada na semana.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,73 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,87%

Nasdaq futuro (Nova York): - 1,04%

DAX (Frankfurt): - 1,51%

CAC 40 (Paris): - 1,19%

FTSE 100 (Reino Unido): + 0,24%

Stoxx 600 (Europa): - 1,04%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,89%

Shangai Composite (Xangai)*: - 2,30 %

Nubank fecha capital na B3

O Nubank anunciou a descontinuidade do programa de BDRs Nível III, que exige as mesmas regras de governança e transparência das empresas com ações listadas na B3. Dessa forma, a companhia manterá capital aberto apenas no mercado americano, com ações listadas na NYSE.

No Brasil, os papéis da companhia passarão a ser negociados por meio de BDRs Nível I. A forma é a mesma como grandes empresas estrangeiras, como Apple e McDonald's, são negociadas no mercado brasileiro. Investidores com BDRs Nível III do Nubank poderão manter posição no papel com o recebimento dos novos BDRs ou com a conversão dos BDRs em ações na NYSE, obedecendo a proporção de 6 BRDs para cada ação.

EcoRodovias vence disputa por rodovias paulistas

A EcoRodovias (ECOR3) levou o Sistema Rodoviário Lote Noroeste, composto por 600 quilômetros de cinco trechos de rodovias do interior de São Paulo. Os trechos, que passam pelas regiões de e São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos, foi arrematado por R$ 1,237 bilhão. Os trechos são atualmente operados pela AB Triângulo do Sol e TEBE, que encerrarão seus contratos em 2023 e 2025, respectivamente. As ações da EcoRodovias caíram 12% no último pregão.