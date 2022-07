Inflação e risco de recessão: 5 indicadores mais importantes para analisar resultados no 2T22

Juros altos, inflação, expectativa de recessão econômica nos Estados Unidos. O primeiro semestre de 2022 trouxe vários desafios à economia global,que impactam os resultados das empresas ao redor do mundo. O efeito deve ser sentido nos balanços do segundo trimestre de 2022, que tem início esta semana, quando as empresas começam a divulgar seus balanços trimestrais.

Boa parte dos investidores estará atenta aos próximos dias, principalmente pelo resultado negativo acumulado pelo Ibovespa de janeiro até agora, em média, 8% de desvalorização. Abrindo a temporada de balanços do segundo trimestre está a Camil, que divulgou seus resultados nesta quinta-feira, 14.

Na próxima semana saem os dados de Romi (ROMI3) e WEG (WEGE3). Na semana do dia 25, Ambev (ABEV3), Santander (BCSA34), Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Gol (GOLL4), Embraer (EMBR3), Multiplan (MULT3) e outras dão seguimento às divulgações que ocorrem até o final de agosto. Confira o calendário completo ao final do texto.

Como ler o balanço de uma empresa?

Apesar da divulgação dos resultados ser um dos momento de maior atenção para investidores, nem todos sabem como interpretar os dados divulgados trimestralmente pelas empresas. Por isso, a EXAME Invest produziu o e-book gratuito Indicadores de Valor: como ler o balanço de uma empresa para ensinar aos investidores como ler e entender os indicadores de valor presentes no documento divulgado pelas companhias de capital aberto.

O material traz explicações detalhadas sobre demonstrações financeiras e os impactos desses números em seus investimentos. A consultoria para a produção do conteúdo foi feita com os especialistas Juliana Machado (analista de fundos de investimentos) e Luis Fernando Mollo (analista de digital equity research). Para baixá-lo gratuitamente, basta acessar a página clicando aqui ou no botão a seguir.

Quais são os principais indicadores para analisar

O documento de demonstrações financeiras aponta o resultado para diversos indicadores diferentes em cada empresa. Alguns deles são considerados os mais importantes de serem analisados, como:

ROE

Ebitda

Margem Ebitda

Receita líquida

Liquidez

1. ROE

ROE é o Retorno Sobre Patrimônio Líquido, na tradução para o português, e indica a capacidade do negócio em agregar valor com seus próprios recursos. Em outras palavras, o patrimônio líquido é o capital que os acionistas colocaram na empresa, seja no lançamento das ações, seja os lucros retidos ao longo dos anos. Quanto isso gera de lucro é o ROE.

2. Ebitda

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) mostra o lucro da empresa sem contar os juros, impostos e as perdas em depreciação e amortização nos resultados trimestrais. Ou seja, ele isola a parte operacional da empresa e, assim, “exclui” os juros, que são pontos que não têm efeito caixa.

3. Margem Ebitda

A Margem Ebtida relaciona o Ebitda com a receita líquida da empresa. Na prática, uma margem Ebitda maior demonstra um sinal de vantagens competitivas de valor agregado no produto. O indicador permite saber qual o percentual de lucratividade da operação da companhia antes da remuneração do capital de terceiros, dos impostos e da recuperação dos recursos investidos.

A análise sobre os outros principais indicadores está no e-book Indicadores de Valor: como ler o balanço de uma empresa, que pode ser baixado gratuitamente AQUI. O e-book também explica em detalhes o que é o balanço de uma empresa e quais pontos são importantes prestar atenção ao investir.

Calendário de divulgação de balanços 2º trimestre de 2022

Essas datas podem ser alteradas pelas empresas

Julho

Indústrias Romi (ROMI3) — 19/07/2022

Weg (WEGE3) — 20/07/2022

Atacadão/Carrefour (CRFB3) — 26/07/2022

Neoenergia (NEOE3) — 26/07/2022

Telefônica Vivo (VIVT3) — 26/07/2022

Assaí/Sendas (ASAI3) — 27/07/2022

Duratex/Dexco (DTEX3/DXCO3) — 27/07/2022

EDP Brasil (ENBR3) — 27/07/2022

Grupo Pão de Açúcar/GPA (PCAR3/PCAR4) — 27/07/2022

Intelbras (INTB3) — 27/07/2022

Odontoprev (ODPV3) — 27/07/2022

Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) — 27/07/2022

Suzano (SUZB3) — 27/07/2022

Ambev (ABEV3) — 28/07/2022

Ecorodovias (ECOR3) — 28/07/2022

Embraer (EMBR3) — 28/07/2022

Gol (GOLL11/GOLL4) — 28/07/2022

Localiza (RENT3) — 28/07/2022

Multiplan (MULT3) — 28/07/2022

Petrobras (PETR3/PETR4) — 28/07/2022

Santander Brasil (SANB11/SANB3/SANB4) — 28/07/2022

Vale (VALE3) — 28/07/2022

Hypera (HYPE3) — 29/07/2022

Raia Drogasil (RADL3) — 29/07/2022

Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) — 29/07/2022

Agosto

Centauro/Grupo SBF (CNTO3/SBFG3) — 01/08/2022

Movida (MOVI3) — 01/08/2022

Pague Menos (PGMN3) — 01/08/2022

PetroRio (PRIO3) — 01/08/2022

TIM (TIMP3/TIMS3) — 01/08/2022

Cielo (CIEL3) — 02/08/2022

Engie Brasil (EGIE3) — 02/08/2022

Getnet (GETT3/GETT4/GETT11) — 02/08/2022

Iguatemi (IGTA3) — 02/08/2022

3R Petroleum (RRRP3) — 03/08/2022

Banco Pan (BPAN4) — 03/08/2022

CSN (CSNA3) — 03/08/2022

CSN Mineração (CMIN3) — 03/08/2022

Gerdau (GGBR3/GGBR4) — 03/08/2022

Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) — 03/08/2022

Totvs (TOTS3) — 03/08/2022

Ultrapar (UGPA3) — 03/08/2022

AES Brasil (AESB3) — 04/08/2022

Alpargatas (ALPA3/ALPA4) — 04/08/2022

Bradesco (BBDC3/BBDC4) — 04/08/2022

BR Properties (BRPR3) — 04/08/2022

C&A (CEAB3) — 04/08/2022

Construtora Tenda (TEND3) — 04/08/2022

Fleury (FLRY3) — 04/08/2022

JHSF Participações (JHSF3) — 04/08/2022

Lojas Renner (LREN3) — 04/08/2022

Porto Seguro (PSSA3) — 04/08/2022

Sanepar (SAPR3/SAPR4/SAPR11) — 04/08/2022

Tupy (TUPY3) — 04/08/2022

BB Seguridade (BBSE3) — 08/08/2022

Direcional Engenharia (DIRR3) — 08/08/2022

Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) — 08/08/2022

JSL (JSLG3) — 08/08/2022

Lojas Marisa (AMAR3) — 08/08/2022

Mitre Realty (MTRE3) — 08/08/2022

Neogrid (NGRD3) — 08/08/2022

Banco BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) — 09/08/2022

Caixa Seguridade (CXSE3) — 09/08/2022

Cury Construtora (CURY3) — 09/08/2022

CVC (CVCB3) — 09/08/2022

Méliuz (CASH3) — 09/08/2022

Qualicorp (QUAL3) — 09/08/2022

Taurus Armas (TASA3/TASA4) — 09/08/2022

Banco do Brasil (BBAS3) — 10/08/2022

Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) — 10/08/2022

BRF (BRFS3) — 10/08/2022

Equatorial Energia (EQTL3) — 10/08/2022

Estapar/Allpark (ALPK3) — 10/08/2022

Locaweb (LWSA3) — 10/08/2022

Minerva (BEEF3/BEEF11/BEEF3F) — 10/08/2022

MRV (MRVE3) — 10/08/2022

Petrorecôncavo (RECV3) — 10/08/2022

Smart Fit (SMFT3) — 10/08/2022

SulAmérica (SULA11/SULA3/SULA4) — 10/08/2022

Taesa (TAEE11/TAEE3/TAEE4) — 10/08/2022

TC Traders (TRAD3) — 10/08/2022

Americanas (AMER3) — 11/08/2022

Arezzo (ARZZ3) — 11/08/2022

Azul (AZUL4) — 11/08/2022

B3 (B3SA3) — 11/08/2022

Banco BMG (BMGB3) — 11/08/2022

Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) — 11/08/2022

Boa Vista (BOAS3) — 11/08/2022

Burger King Brasil (BKBR3) — 11/08/2022

br Malls (BRML3) — 11/08/2022

Cogna (COGN3) — 11/08/2022

CPFL Energia (CPFE3) — 11/08/2022

Cyrela Realty (CYRE3) — 11/08/2022

Eneva (ENEV3) — 11/08/2022

Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) — 11/08/2022

Grupo Mateus (GMAT3) — 11/08/2022

Grupo Soma (SOMA3)/Cia Hering (HGTX3) — 11/08/2022

Hapvida (HAPV3/GNDI3) — 11/08/2022

Hermes Pardini (PARD3) — 11/08/2022

Hidrovias do Brasil (HBSA3) — 11/08/2022

IMC (MEAL3) — 11/08/2022

Infracommerce CXAAS (IFCM3) — 11/08/2022

JBS (JBSS3) — 11/08/2022

Light (LIGT3) — 11/08/2022

Lojas Americanas (LAME3/LAME4) — 11/08/2022

Magazine Luiza (MGLU3) — 11/08/2022

Marfrig (MRFG3) — 11/08/2022

Multilaser (MLAS3) — 11/08/2022

Oi (OIBR3) — 11/08/2022

Petz (PETZ3) — 11/08/2022

Rede D'Or (RDOR3) — 11/08/2022

Rumo (RAIL3) — 11/08/2022

Track & Field (TFCO4) — 11/08/2022

Varejo/Via (VVAR3/VIIA3) — 11/08/2022

Vibra Energia (BRDT3) — 15/08/2022

Vivara (VIVA3) — 11/08/2022

emig (CMIG3/CMIG4) — 12/08/2022

Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) — 12/08/2022

Copasa (CSMG3) — 12/08/2022

Cosan (CSAN3/RLOG3) — 12/08/2022

Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6) — 12/08/2022

Mobly (MBLY3) — 12/08/2022

Natura Cosméticos (NTCO3) — 11/08/2022

Unidas (LCAM3) — 12/08/2022

Vamos (VAMO3) — 12/08/2022

Ambipar (AMBP3) — 15/08/2022

Ânima Educação (ANIM3) — 15/08/2022

Gafisa (GFSA3) — 15/08/2022

IRB Brasil Resseguros (IRBR3) — 15/08/2022

Itaúsa (ITSA3/ITSA4) — 15/08/2022

Inter (BIDI11/BIDI4/BIDI3) — 15/08/2022

