Inflação ao consumidor dos EUA, JBS anuncia dupla listagem, OPA da EDP e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais apresentam leves altas na manhã desta quarta-feira, 12, enquanto investidores do mundo inteiro aguardam pela divulgação do Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês).

De olho no CPI

O consenso do mercado para CPI anual é de queda de 4,1% para 3%, com uma alta mensal de 0,3% em junho ante a de 0,1% no mês anterior. Já para o núcleo do CPI, com maior peso de itens menos voláteis, a expectativa é de desaceleração de 5,3% para 5% na comparação anual e alta mensal de 0,3%.

Surpresas negativas na divulgação de hoje, especialmente nos núcleos do CPI, tendem a provocar maior aversão ao risco por indicar um trabalho maior para o Federal Reserve (Fed) controlar a inflação americana."O grande evento de risco para o dólar esta semana é a CPI desta quarta-feira", disse em nota Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING.

Para a próxima decisão do Fed, o mercado precifica nesta manhã uma probabilidade de 94,2% de maio uma alta de 0,25 ponto percentual (p.p.), que levaria a taxa de juro americana para o intervalo entre 5,25% e 5,50%. O cenário para as reuniões seguintes, no entanto, segue dividido. Enquanto metade das apostas são de mais uma alta de 0,25 (p.p.) até o fim do ano, outra metade espera que o ciclo de aperto encerre já na próxima reunião.

Ibovespa no último pregão: inflação de serviços assusta

No Brasil, dados do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho provocaram grande volatilidade no último pregão. Embora o IPCA cheio tenha confirmado as expectativas de deflação e ido ao menor patamar desde 2020, a inflação de serviços assustou. No acumulado de 12 meses, o IPCA terminou junho em 3,16%, a inflação de serviços ficou em 6,21%.

"A leitura do IPCA chamou atenção para o desempenho de serviços pior que esperado, mesmo com núcleos em linha e seguindo em desaceleração", disse Andréa Angelo, economista da Warren Rena. O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 0,61%, na contramão do exterior. A queda só não foi maior devido à valorização de 3% da Vale, que possui o maior peso do índice.

JBS anuncia dupla listagem

A JBS anunciou nesta quarta o plano de dupla listagem das ações no Brasil e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A JBS permanece sujeita aos regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e estará submetida aos regulamentos da Securities and Exchange Comission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, e da NYSE.

OPA da EDP

A EDP Portugal concluiu o leilão da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de sua subsidiária brasileira, a EDP Brasil. Foram adquiridas 185.169.240 ações por R$ 23,73, perfazendo um montante de R$ 4,4 bilhões. A EDP Portugal passa a deter 87,9% do capital social da EDP Brasil, alcançando o quorum mínimo para a deslistagem dos papéis do Novo Mercado da B3 e a exclusão de negociação das ações na B3.