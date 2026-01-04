Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Índices em Nova York operam estáveis após captura de Maduro pelos EUA

Investidores avaliam impactos da intervenção na Venezuela em ativos financeiros e commodities

Pré-mercado em Nova York: primeiro impacto foi moderado (Spencer Platt/Getty Images)

Pré-mercado em Nova York: primeiro impacto foi moderado (Spencer Platt/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 21h38.

Os índices futuros do mercado de ações em Nova York operam próximos da estabilidade no pré-mercado deste domingo, 4. O movimento sinaliza cautela dos investidores diante dos últimos eventos deste fim de semana, com a prisão do presidente Nicolás Maduro, que será julgado pela Justiça dos Estados Unidos. 

O Dow Jones futuro tinha uma ligeira queda de 0,02% por volta das 21h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, os futuros do S&P 500 e da Nasdaq operavam em terreno positivo, subindo 0,14% e 0,36%, respectivamente.

Após a ofensiva militar americana na madrugada do último sábado, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados a Nova York, onde passaram a responder a acusações de conspiração por narcoterrorismo e outros crimes.

A retirada de Maduro do poder ocorre mais de uma década depois de sua ascensão, em abril de 2013, quando sucedeu Hugo Chávez. O episódio reacende incertezas sobre o futuro do país, que detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas cuja produção atual é inferior a 1 milhão de barris por dia — menos de 1% da oferta global.

No sábado, o presidente Donald Trump afirmou, em entrevista coletiva, que os Estados Unidos “administrariam” a Venezuela “até que seja possível uma transição segura, adequada e criteriosa”.

No domingo, porém, o secretário de Estado Marco Rubio adotou um tom mais moderado, dizendo que Washington pretende usar sua influência para atingir objetivos de política externa, sem indicar que o país governaria diretamente a Venezuela.

Parte de Wall Street avalia que o impacto da intervenção americana sobre os mercados tende a ser limitado. O estrategista-chefe da BCA Research, Marko Papic, explicou que o governo venezuelano é “estabilizado” pelo apoio das Forças Armadas.

“A afirmação do presidente Trump de que os EUA ‘vão administrar o país’ e de que ele não teme ‘tropas em solo’ deve ser tratada com cautela. É mais provável que os EUA negociem com os militares e com a oposição durante a fase de transição”, escreveu Papic em relatório a clientes, segundo a CNBC.

No mercado de commodities, os preços do petróleo recuava de forma moderada nas primeiras negociações de futuros no domingo, refletindo a leitura de que a crise, ao menos por ora, não deve provocar choque relevante de oferta.

Em Nova York, a semana começa após um pregão misto na sexta-feira, primeiro dia útil do ano: o S&P 500 e o Dow Jones encerraram em alta, enquanto o Nasdaq terminou próximo da estabilidade.

Os investidores agora voltam suas atenções para a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos referente a dezembro, prevista para sexta-feira. Economistas consultados pelo Dow Jones esperam a criação de 54 mil vagas no mês.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaPetróleoAçõesNicolás Maduro

Mais de Invest

Petróleo cai no pré-mercado após intervenção na Venezuela e prisão de Maduro

Chevron reinava sozinha na Venezuela — agora pode enfrentar concorrência

Herdeiro do Grupo Rodobens morre na Bahia, aos 51 anos

A farmácia física do Mercado Livre é uma 'portinha' no Jabaquara; entenda

Mais na Exame

Mundo

Como fica o 'clube dos cinco' do chavismo após a captura de Maduro

Mercados

Petróleo cai no pré-mercado após intervenção na Venezuela e prisão de Maduro

Casual

Critics Choice Awards: 'O Agente Secreto' vence prêmio de Melhor Filme Estrangeiro

Brasil

Chuvas ampliam transtornos no litoral de SP e deixam mais de 70 desabrigados