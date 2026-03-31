Índice Stoxx 600 cai 7,8% e ações europeias vivem pior mês desde 2020

Mercados: bolsas europeias reagem ao risco de escassez de energia e à volta da inflação acima da meta. (wirestock/Freepik)
Repórter de Invest
Publicado em 31 de março de 2026 às 07h14.
As bolsas de valores europeias encerram o mês de março com o pior desempenho mensal dos últimos anos, pressionadas pela guerra no Irã e pelas incertezas sobre o fornecimento global de energia.
O índice pan-europeu Stoxx 600, que vinha de oito meses seguidos de alta, caiu 7,8% apenas em março, o pior resultado mensal em seis anos, segundo dados consultados pela Reuters.
A queda interrompe sequência positiva e reflete o aumento da aversão ao risco, em meio ao temor de inflação mais alta e desaceleração econômica com o bloqueio de grande rota de escoamento do petróleo: o Estreito de Ormuz.
O setor de energia foi o único no positivo no mês, com alta de 14%, enquanto os demais segmentos sofreram com custos mais elevados e revisão para baixo nas expectativas de crescimento, conforme a agência.
E o impacto já aparece na inflação, com a prévia da zona do euro subindo para 2,5% em março, acima dos 1,9% de fevereiro e também da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), de acordo com dados da Eurostat citados pela CNBC.
O mercado passou a projetar ao menos dois novos aumentos de juros até o fim de 2026.
O humor dos investidores também oscilou com mensagens divergentes vindas de Washington.
O The Wall Street Journal divulgou que o presidente Donald Trump teria indicado a assessores que considera encerrar as operações militares contra o Irã, mesmo com o Estreito de Ormuz ainda fechado.
A sinalização, no entanto, contrasta com ameaças anteriores de ampliar ataques à infraestrutura iraniana, o que mantém o mercado cauteloso.
A analista sênior de mercado da City Index, Fiona Cincotta, vê que esse tipo de movimento já virou padrão, isto é, declarações que animam o mercado, mas acabam perdendo efeito diante da falta de definição.
No noticiário corporativo, algumas operações ajudaram a reduzir as perdas no fim do trimestre.
A Unilever avançou após confirmar negociações para fundir sua divisão de alimentos com a McCormick & Company, em um acordo que pode chegar a US$ 15,7 bilhões, pontuaram fontes ouvidas pela Reuters.
No setor financeiro, o UBS subiu 3% após o Financial Times reportar que legisladores suíços discutem flexibilizar regras de capital para o banco.
Já no campo político, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os objetivos militares no Irã devem ser concluídos em "semanas, não meses", indicou a agência.
"Estamos bem encaminhados ou até mesmo adiantados em relação ao cronograma", disse. A fala trouxe algum alívio pontual aos mercados, mas não foi suficiente para reverter o saldo negativo de março.