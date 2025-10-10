Invest

'Índice do medo' em Wall Street dispara mais de 25% após Trump ameaçar China

Às 12h16, no horário de Brasília, o índice tinha alta de 10,96%; bolsas nos EUA operam em queda

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h18.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 12h38.

O Índice Vix, conhecido como "o índice do medo" em Wall Street, subia mais de 25% nesta sexta-feira, 10, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar a China.

Às 12h28, no horário de Brasília, o Vix tinha alta de 26,6%.

Trump afirmou que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China", acrescentando que a situação atual havia alterado seus planos de encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. "Eu deveria me encontrar com Xi em duas semanas. Agora não parece haver motivo para isso", disse.

O estopim para o aumento da tensão veio depois de Trump apontar que a China havia feito um "movimento sinistro" ao implementar controles sobre as terras raras, recursos vitais para a produção de tecnologia avançada.

O presidente dos EUA também sugeriu um possível aumento nas tarifas sobre produtos chineses, o que intensificaria ainda mais o embate comercial entre as duas potências.

As declarações de Trump geraram um grande estresse nos mercados financeiros, provocando a queda nas bolsas de valores dos EUA. O Dow Jones caiu 0,25%, o S&P 500 recuou 0,54% e o Nasdaq despencou 0,83%. A aversão ao risco também impactou o DXY, o índice que mede o valor do dólar frente a uma cesta de moedas, que caiu 0,55%, chegando a 98,994 pontos.

Em suas falas, Trump ainda ressaltou que "foi contatado por outros países que estão extremamente irritados com a hostilidade comercial da China, que surgiu do nada", fazendo referência à crescente tensão gerada por Pequim no comércio global.

Petróleo cai, ouro sobe

O ouro sobe nesta sexta-feira depois das falas de Trump, que ameaçou aumentar as tarifas sobre os produtos chineses, gerando maior aversão ao risco nos mercados. O metal precioso avança 1,34%, alcançando US$ 4.026,40 por onça, à medida que investidores buscam refúgio em ativos mais seguros diante da crescente incerteza econômica.

Já o petróleo sofre uma aceleração na queda, com os preços do WTI para novembro recuando 2,89%, a US$ 59,74, e o Brent para dezembro perdendo 2,59%, a US$ 63,53.

As ameaças de Trump de tarifas mais altas sobre os produtos da China alimentam o temor de uma nova escalada na guerra comercial, o que pode prejudicar ainda mais a demanda global por petróleo.

