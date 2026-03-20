Indicadores europeus, juros e 21 dias da guerra no Irã: o que move os mercados

Os investidores começam os negócios nesta sexta-feira, 20, com uma agenda econômica mais enxuta, mas ainda sob forte influência de uma semana carregada de decisões de política monetária nas principais economias, incluindo Brasil e Estados Unidos.

A atenção dos investidores se volta agora para indicadores na Europa e para a continuidade das tensões geopolíticas, que seguem ditando o humor dos ativos.

Pela manhã, o destaque fica para a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha, às 4h, que oferece sinais sobre a pressão inflacionária na maior economia europeia. O último dado mostrou queda de 0,6% na comparação mensal e recuo de 3% em termos anuais.

Em seguida, às 6h, saem os dados de transações correntes da União Europeia, enquanto às 7h será divulgada a balança comercial da zona do euro, após superávit de 12,6 bilhões de euros em dezembro.

Ainda no radar europeu, investidores acompanham a Cúpula da Zona do Euro, também às 7h, em meio a um ambiente de maior cautela com crescimento e inflação. No mesmo horário, a atenção se divide com a decisão de política monetária do Banco da Rússia, que na última reunião reduziu a taxa de juros para 15,5% ao ano.

No fim do dia, às 17h30, o mercado monitora no Brasil os dados de posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC, que ajudam a entender o posicionamento global em relação ao real.

21º dia do conflito no Irã

Apesar da agenda relativamente mais leve, o pano de fundo segue sendo determinante. O conflito no Oriente Médio entra no 21º dia e continua no centro das atenções. A sinalização de Israel de suspender novos ataques ao campo de gás de South Pars, após pedido do presidente dos Estados Unidos, não foi suficiente para reduzir completamente as tensões, especialmente diante de novos episódios de retaliação na região.

Os desdobramentos recentes mantêm elevada a preocupação com o fornecimento global de energia. Ao longo da semana, ataques a infraestruturas estratégicas e respostas militares contribuíram para a volatilidade dos preços do petróleo, que chegaram a se aproximar de US$ 119 por barril antes de moderar.

Esse cenário tem impacto direto sobre as expectativas de inflação e, consequentemente, sobre a condução da política monetária global. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) manteve os juros e reforçou um tom cauteloso, enquanto o Banco da Inglaterra também adotou postura mais dura.

No Brasil, o Copom iniciou um ciclo de afrouxamento ao cortar a Selic para 14,75% ao ano, mas deixou claro que o ritmo dependerá do cenário externo e da trajetória inflacionária.

Saída de Haddad da Fazenda

No campo doméstico, o noticiário político também segue no radar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que Dario Durigan assumirá o Ministério da Fazenda, substituindo Fernando Haddad, que deixará o cargo para disputar o governo de São Paulo. A mudança adiciona um elemento de atenção para os investidores, especialmente em relação à condução da política econômica.

Na véspera, os ativos brasileiros mostraram resiliência. O Ibovespa fechou em alta de 0,35%, aos 180.270 pontos, descolando das bolsas americanas, enquanto o dólar caiu 0,59%, a R$ 5,21, em um pregão marcado por forte volatilidade. Parte do alívio veio com a acomodação dos preços do petróleo e declarações envolvendo o conflito no Oriente Médio.