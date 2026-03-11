Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Índia reabre portas ao capital da China após seis anos de tensão

Entre as áreas consideradas prioritárias estão a fabricação de componentes eletrônicos

Indústria: fabricação de componentes eletrônicos, equipamentos de capital e células solares são contemplados na flexibilização. (Freepik/Divulgação)

Indústria: fabricação de componentes eletrônicos, equipamentos de capital e células solares são contemplados na flexibilização. (Freepik/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 11 de março de 2026 às 11h01.

A Índia deu um passo para reaproximar sua economia da China ao flexibilizar regras para investimentos chineses em setores industriais, após quase seis anos de restrições, a fim de atrair capital e ganhar espaço nas cadeias globais de produção.

Entre as áreas consideradas prioritárias estão a fabricação de componentes eletrônicos, equipamentos de capital e células solares.

Participações minoritárias de investidores chineses em empresas indianas poderão ser analisadas em um procedimento acelerado, com prazo máximo de 60 dias para avaliação.

Aquisições de até 10% do capital de companhias indianas por entidades chinesas passam a dispensar autorização prévia do governo.

A mudança representa uma tentativa de destravar fluxos de capital que ficaram praticamente paralisados desde 2020, quando a Índia adotou controles mais rígidos para investimentos.

Incentivo à indústria e às cadeias globais

Autoridades indianas argumentam que as restrições anteriores acabaram criando barreiras para investidores internacionais, sobretudo fundos de private equity e venture capital.

Com o novo modelo, o governo espera ampliar a disponibilidade de financiamento para empresas locais, especialmente startups e companhias ligadas a tecnologias avançadas.

A flexibilização tem implicações para a reorganização das cadeias globais de produção.

O consultor da Teneo para o Sul da Ásia, Arpit Chaturvedi, afirmou à CNBC que permitir a participação limitada de capital chinês pode facilitar a instalação de etapas finais de produção na Índia por multinacionais.

Tensões políticas ainda pesam

As relações entre os dois países sofreram forte deterioração em 2020, após confrontos militares na região do Vale de Galwan, na fronteira entre Índia e China.

O episódio levou Nova Deli a impor controles rigorosos sobre investimentos vindos de países vizinhos.

Analistas consideram que a principal intenção era limitar a influência do capital chinês em setores considerados sensíveis da economia indiana, apesar da norma incluir outras nações da região.

Mudança: ajuste pragmático

Especialistas ouvidos pela CNBC avaliam que o movimento representa mais um ajuste econômico do que uma reaproximação política plena entre os dois países.

A chefe de pesquisa de risco para a Ásia da Verisk Maplecroft, Reema Bhattacharya, disse que a decisão deve ser interpretada como uma "recalibração pragmática" da política indiana.

"Não espero uma enxurrada de capital chinês na Índia."Reema Bhattacharya, chefe de pesquisa de risco para a Ásia da Verisk Maplecroft

A desconfiança estratégica entre Nova Deli e Pequim permanece elevada, o que ainda pode limitar a disposição de empresas chinesas em ampliar investimentos no país.

Além disso, Bhattacharya aponta que investidores consideram a possibilidade de novas restrições caso tensões geopolíticas voltem a escalar na região.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaChinaIndústria

Mais de Invest

PRIO tem prejuízo no 4º tri, mas mercado mantém confiança na 'queridinha' do petróleo

Petrobras segura Ibovespa em novo dia de cautela nos mercados

Herdeira do Walmart, mulher mais rica do mundo 'revezou' título com mãe e cunhada

Smart Fit abre 341 academias e lucra R$ 640 milhões em 2025

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

Líderes, está na hora de aprender com a geração Z

ESG

A nova era do licenciamento ambiental no Brasil: o que muda com a Lei 15.190/2025

Esporte

Irã desiste da Copa de 2026 após escalada de conflito com EUA

Negócios

Bilionários abaixo dos 30: veja quem são os brasileiros na lista da Forbes 2026