Índia reabre portas ao capital da China após seis anos de tensão

A Índia deu um passo para reaproximar sua economia da China ao flexibilizar regras para investimentos chineses em setores industriais, após quase seis anos de restrições, a fim de atrair capital e ganhar espaço nas cadeias globais de produção.

Entre as áreas consideradas prioritárias estão a fabricação de componentes eletrônicos, equipamentos de capital e células solares.

Participações minoritárias de investidores chineses em empresas indianas poderão ser analisadas em um procedimento acelerado, com prazo máximo de 60 dias para avaliação.

Aquisições de até 10% do capital de companhias indianas por entidades chinesas passam a dispensar autorização prévia do governo.

A mudança representa uma tentativa de destravar fluxos de capital que ficaram praticamente paralisados desde 2020, quando a Índia adotou controles mais rígidos para investimentos.

Incentivo à indústria e às cadeias globais

Autoridades indianas argumentam que as restrições anteriores acabaram criando barreiras para investidores internacionais, sobretudo fundos de private equity e venture capital.

Com o novo modelo, o governo espera ampliar a disponibilidade de financiamento para empresas locais, especialmente startups e companhias ligadas a tecnologias avançadas.

A flexibilização tem implicações para a reorganização das cadeias globais de produção.

O consultor da Teneo para o Sul da Ásia, Arpit Chaturvedi, afirmou à CNBC que permitir a participação limitada de capital chinês pode facilitar a instalação de etapas finais de produção na Índia por multinacionais.

Tensões políticas ainda pesam

As relações entre os dois países sofreram forte deterioração em 2020, após confrontos militares na região do Vale de Galwan, na fronteira entre Índia e China.

O episódio levou Nova Deli a impor controles rigorosos sobre investimentos vindos de países vizinhos.

Analistas consideram que a principal intenção era limitar a influência do capital chinês em setores considerados sensíveis da economia indiana, apesar da norma incluir outras nações da região.

Mudança: ajuste pragmático

Especialistas ouvidos pela CNBC avaliam que o movimento representa mais um ajuste econômico do que uma reaproximação política plena entre os dois países.

A chefe de pesquisa de risco para a Ásia da Verisk Maplecroft, Reema Bhattacharya, disse que a decisão deve ser interpretada como uma "recalibração pragmática" da política indiana.

"Não espero uma enxurrada de capital chinês na Índia." Reema Bhattacharya, chefe de pesquisa de risco para a Ásia da Verisk Maplecroft

A desconfiança estratégica entre Nova Deli e Pequim permanece elevada, o que ainda pode limitar a disposição de empresas chinesas em ampliar investimentos no país.

Além disso, Bhattacharya aponta que investidores consideram a possibilidade de novas restrições caso tensões geopolíticas voltem a escalar na região.