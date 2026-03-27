Índia pode perder US$ 12 bilhões em ações em um mês com pressão do petróleo

Investidores estrangeiros caminham para retirar um volume recorde de cerca de US$ 12 bilhões do mercado acionário da Índia em março, em meio ao aumento dos conflitos e aos efeitos econômicos da guerra no Irã. O movimento pode marcar a maior saída mensal já registrada, superando o recorde anterior de outubro de 2024, segundo dados da depositária NSDL.

O fluxo negativo reflete a piora do ambiente global para ativos de risco e o impacto direto do conflito sobre os preços de energia, na avaliação de fontes consultadas pela CNBC.

A Índia, altamente dependente de importações de petróleo, enfrenta aumento nos custos e maior incerteza macroeconômica, ainda mais com o barril custando mais de US$ 100.

O encarecimento do petróleo com o fechamento do Estreito de Ormuz pode reduzir o crescimento econômico do país para 6,5%, abaixo da estimativa de 7,2%, avaliou o CEO e CIO da Renaissance Investment Managers, Pankaj Murarka.

"(Índia é) um dos países mais vulneráveis a preços mais altos do petróleo." Hanna Luchnikava-Schorsch, chefe de economia para Ásia-Pacífico da S&P Global Market Intelligence

Gestor de portfólio da Matthews Asia, Peeyush Mittal declarou, também, que "quanto mais tempo o conflito persistir, mais profundo será o impacto negativo no crescimento econômico da Índia."

O índice preliminar de gerentes de compras (PMI) do HSBC já mostrou que a atividade do setor privado indiano em março caiu ao nível mais fraco desde outubro de 2022.

Empresas ouvidas no levantamento citaram a guerra no Irã, a instabilidade dos mercados e a pressão inflacionária como fatores que afetam o desempenho econômico.

Mercado em queda e deterioração cambial

O Nifty 50, principal índice da bolsa de valores da Índia, acumula queda de cerca de 7,4% no mês, enquanto a rúpia atingiu mínimas históricas frente ao dólar, mesmo com intervenções do banco central indiano.

A deterioração cambial e o aumento do custo de energia ampliam déficits fiscais e em conta corrente, além de reduzir o fluxo de remessas vindas do Oriente Médio.

Luchnikava-Schorsch acrescentou que "as saídas de capital devem se intensificar devido ao sentimento global de aversão ao risco e às preocupações dos investidores com o crescimento da Índia."

Diante da pressão sobre os preços de energia, o governo indiano anunciou cortes de impostos sobre combustíveis para conter o impacto doméstico.

Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman informou que houve redução de dez rúpias por litro nos tributos sobre gasolina e diesel.

Já o ministro do Petróleo, Hardeep Singh Puri, afirmou que o governo assumirá um "grande impacto" na arrecadação para mitigar perdas das empresas do setor.