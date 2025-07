Incerteza sobre pacote fiscal de Trump pressiona bolsas da Europa e futuros em NY

Os mercados internacionais operam com viés negativo nesta terça-feira, 1º, em meio ao debate no Senado dos Estados Unidos sobre o pacote de corte de impostos e gastos proposto pelo presidente Donald Trump, estimado em US$ 3,3 trilhões. A expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta semana, antes do feriado de 4 de julho.

O impasse legislativo e o temor de aumento na dívida americana elevam a cautela dos investidores, enquanto a agenda da semana inclui dados importantes do mercado de trabalho dos EUA.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem uma direção única. O Nikkei, do Japão, recuou 1,24%, mesmo após o índice de sentimento empresarial Tankan mostrar avanço, e o PMI industrial sinalizar crescimento pela primeira vez em mais de um ano. O Topix caiu 0,73%.

O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,58% e o Kosdaq avançou 0,28%. Na China, o índice CSI 300 teve leve alta de 0,17%, impulsionado por um PMI industrial acima do esperado. A bolsa de Hong Kong permaneceu fechada por feriado.

Na Europa, os índices operam no vermelho após abrirem com leve alta. O Stoxx 600 recuava 0,27% por volta das 6h (horário de Brasília), mesmo após encerrar o primeiro semestre com alta acumulada de 6,5%.

O DAX, da Alemanha, cedia 0,35%, o CAC 40, da França, caía 0,43% e o FTSE 100, do Reino Unido, tinha baixa de 0,09%.

No Reino Unido, o PMI industrial subiu pelo terceiro mês seguido, de 46,4 para 47,7 em junho, mas ainda aponta contração. O relatório aponta alta nos custos com mão de obra e incertezas causadas pelas tarifas de Trump, além de reflexos da nova política fiscal do governo britânico.

Nos EUA, os futuros operam em queda após Wall Street renovar máximas históricas na véspera. O S&P 500 cedia 0,19%, o Nasdaq 100 recuava 0,25% e o Dow Jones tinha baixa de 0,08%.

A moeda americana segue pressionada, perto das mínimas desde 2021. O dólar acumula queda de mais de 10% no semestre, o pior desempenho em mais de 50 anos. O índice do dólar segue enfraquecido com apostas em cortes de juros nos EUA ainda neste ano.

Enquanto isso, o petróleo Brent caía 0,3%, a US$ 66,50, com o mercado antecipando um possível aumento da produção pela Opep+ em agosto. O ouro subia 1%, cotado a US$ 3.337 a onça.