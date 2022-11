Inauguração de loja da Shein em SP tem filas, aglomeração e tumulto

O inauguração da primeira loja física da chinesa Shein em São Paulo gerou longas filas, aglomerações e tumulto na manhã deste sábado, 12. Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram que os consumidores se aglomeravam desde a parte externa do shopping onde foi aberta a loja, na Vila Olímpia em São Paulo.

Entre os relatos, os clientes reclamaram da demora para conseguir comprar as peças. Alguns chegaram por volta das 6 horas da manhã. Em outros depoimentos e imagens é possível ver que houve tumulto com algumas brigas entre os consumidores. Procurada pela reportagem, a Shein ainda não se manifestou.

Loja fica aberta até quarta

Como publicado por EXAME, a Shein anunciou na semana passada a inauguração da primeira loja física na capital paulista. O modelo é similar ao do inaugurado no Rio de Janeiro em março deste ano, o de uma pop-up store (uma loja temporária), mas tem uma diferença fundamental: é possível comprar diretamente no estabelecimento, somente via cartão de crédito ou débito, algo inédito no país.

A loja fica localizada no Shopping Vila Olímpia e funciona somente até o 16 de novembro, próxima quarta-feira. Com 265 metros quadrados, deve disponibilizar cerca de 11 mil peças para compra, entre masculinas e femininas, além de acessórios.

Todos os visitantes têm 15% de desconto para compra de produtos na loja e no aplicativo. Além disso, segundo a empresa, quem postar uma imagem com a hashtag #SHEINSP e marcar o perfil oficial @sheinbrasil_ retira, na hora, um brinde no local.

