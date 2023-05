Impulsionada por jogos, NetEase tem lucro de 53,7% no primeiro trimestre

A gigante da internet chinesa, NetEase, anunciou um aumento de 53,7% em seu lucro líquido no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo forte crescimento de seus negócios de jogos e melhor controle de custos.

De acordo com o último relatório de ganhos da empresa, a NetEase registrou um lucro líquido de 6,8 bilhões de yuans (US$ 963,5 milhões) nos três meses encerrados em 31 de março. A receita aumentou 6,3%, totalizando 25 bilhões de yuans (US$ 3,5 bilhões).

Os ganhos provenientes de jogos e serviços relacionados representaram 80,4% do total, atingindo CNY 20,1 bilhões, um aumento de 7,6% em comparação ao ano anterior.

Crescimento

Esse crescimento se deve principalmente ao aumento da receita com jogos online, como o jogo “Eggy Party”, lançado pela NetEase em maio do ano passado, e ao fato de a empresa ter pago royalties pelos jogos licenciados que operaram no trimestre anterior, conforme divulgado ontem.

Não foram fornecidas orientações sobre o desempenho futuro.

A NetEase descontinuou alguns jogos em janeiro, cujas margens de lucro eram relativamente pequenas, e isso ajudou a mudar a estrutura de receita para beneficiar mais jogos com margens de lucro mais altas, afirmou o gigante da internet.

Embora nenhum título tenha sido mencionado, a parceria de licenciamento entre a NetEase e a Blizzard Entertainment chegou ao fim em 23 de janeiro, o que significa que a maioria dos jogos altamente populares da editora americana, como World of Warcraft, StarCraft, Healthstone e Overwatch, não está mais disponível no continente.

A NetEase continua investindo no desenvolvimento de suas próprias tecnologias-chave, como modelos de linguagem avançados. A empresa gastou 3,7 bilhões de yuans (US$ 524,3 milhões) em pesquisa de inteligência artificial nos primeiros três meses, representando 15% de sua receita total, de acordo com o relatório de ganhos. A NetEase está aplicando sua tecnologia de IA altamente desenvolvida em todo o processo de comercialização de jogos e conseguiu melhorar a eficiência do trabalho em elos cruciais em 90%.

“Em relação aos modelos de linguagem avançados, as empresas que têm sucesso são aquelas capazes de escolher excelentes cenários de aplicação. Portanto, a principal tarefa da NetEase é explorar a aplicação desses modelos de IA e desenvolver produtos mais adequados às necessidades dos usuários”, disse o CEO William Ding.