Imagem falsa de explosão no Pentágono viraliza e afeta bolsas dos EUA

Uma imagem falsa de uma explosão perto do Pentágono em Washington, nos Estados Unidos, viralizou nesta manhã e derrubou brevemente as bolsas de valores americanas. A suspeita é que a imagem tenha sido produzida por inteligência artificial (IA).

A imagem mostra uma nuvem de fumaça perto de um prédio e afirma que houve uma explosão perto do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA. A circulação ocorreu no Twitter, na manhã desta segunda-feira, 22.

O Departamento de Polícia de Arlington, encarregado da região, negou a veracidade da imagem. “Não há explosão ou incidente ocorrendo na reserva do Pentágono ou perto dela, e não há perigo imediato ou perigo para o público", tuitou a polícia.

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL

— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) May 22, 2023