Iguatemi (IGTI11) anuncia venda de fatia no Market Place e no Galleria por R$ 500 milhões

A administradora de shopping centers Iguatemi (IGTI11) anunciou que assinou contrato para venda de 49% de dois empreendimentos, o Shopping Market Place, na Zona Sul de São Paulo, e o Galleria Shopping, em Campinas. O comprador é um fundo imobiliário, cujo nome não foi revelado no fato relevante publicado nesta manhã.

A transação inclui também o edifício corporativo Market Place Towers, que fica em área contígua ao shopping.

No pacote, está também a promessa de cessão de fração de 24% no futuro empreendimento residencial multifamily a ser construído no Complexo Market Place, e 16,7% da participação no futuro empreendimento comercial a ser construído no Complexo Galleria, ambos com expectativa de conclusão em 2029.

O valor da transação é de R$ 500 milhões, correspondente a um cap rate de 9%, considerando o resultado operacional (NOI) previsto para este ano. O cap rate é um indicador que divide a renda operacional líquida do imóvel pelo valor total pago por ele: quanto menor o percentual, mais valorizado o ativo.

O pagamento será divido em três etapas: R$ 290 milhões na data do fechamento; R$ 20 milhões no dia 15 de dezembro de 2025; e, R$ 190 milhões a serem pagos em três parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA, com vencimento em 15 de dezembro de 2026, 15 de dezembro de 2027 e 15 de dezembro de 2028.

“A depender das condições de mercado à época dos seus vencimentos, as três parcelas anuais poderão ser quitadas por meio de cotas de emissão do mesmo fundo de investimento imobiliário que está aquirindo os ativos”, informou a companhia.

A conclusão da transação está sujeita à superação das condições precedentes usuais a este tipo de negociação. Após finalizar a operação, a Iguatemi manterá 51% de participação e a administração dos empreendimentos.

“Esse movimento demonstra o foco da empresa na geração de valor ao acionista, através da alocação de capital eficiente, priorizando ativos com maior relevância estratégica e potencial de crescimento nos mercados onde atua”, afirma a empresa.